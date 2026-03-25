Las 21 principales procesiones de Semana Santa 2026 en Madrid: fecha, horario, recorridos...

La procesión del Cristo de Medinaceli a su paso por la Puerta del Sol en la Semana Santa de 2024

La Semana Santa se puede celebrar en prácticamente cualquier punto de España, también en Madrid. Destino turístico por antonomasia en estas fechas, estas son las principales procesiones que se celebran en estos días.

La Semana Santa no es una celebración sólo de Andalucía. La mayor parte de las ciudades y localidades de España tienen una o varias procesiones a lo largo de la Semana Santa, con mayor o menor afluencia. Y la capital no iba a ser menos. Aunque muchos se desplazan a puntos en los que las procesiones son algo más que un evento religioso, como ocurre en Andalucía, Madrid es uno de los destinos favoritos de los españoles para visitar en Semana Santa, y tanto para los turistas que se acercan a la ciudad como los residentes que no salen de ella en estos días tienen diferentes opciones para celebrar (o disfrutar de cómo otros celebran) la Semana Santa.

Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan cómo en estos días la tradición, la cultura y la fe se "entrelazan" para recordar un legado espiritual "que ha definido a generaciones de madrileños". Las procesiones en Madrid arrancan el Viernes de Dolores, con la Procesión del Cristo del Perdón en el barrio de Vallecas, y culminan el 4 de abril, Sábado Santo, con la de La Soledad y Desamparo, en pleno centro de la capital. En la siguiente tabla puedes consultar algunas de las principales procesiones de la Semana Santa madrileña y debajo, los recorridos de cada una de ellas.

Recorrido de las procesiones de Semana Santa en Madrid

Cristo del Perdón | 27 de marzo | 📍 Parroquia de San Ramón Nonato → Pintora Ángeles Santos → Martínez de la Riva → Arroyo del Olivar → La Marañosa → Puerto del Monasterio → Peña Gorbea → Los Robles → Parroquia de San Ramón Nonato

| 27 de marzo | 📍 Parroquia de San Ramón Nonato → Pintora Ángeles Santos → Martínez de la Riva → Arroyo del Olivar → La Marañosa → Puerto del Monasterio → Peña Gorbea → Los Robles → Parroquia de San Ramón Nonato Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores | 27 de marzo | 📍Parroquia de San Raimundo de Peñafort → Cabo de Creus → Vecinos del Pozo → Avenida de las Glorietas → Esteban Carros → Parroquia de San Raimundo de Peñafort

| 27 de marzo | 📍Parroquia de San Raimundo de Peñafort → Cabo de Creus → Vecinos del Pozo → Avenida de las Glorietas → Esteban Carros → Parroquia de San Raimundo de Peñafort Nuestro Padre Jesús del Amor (Borriquita) | 29 de marzo | 📍Catedral de la Almudena → Sacramento → Plaza de la Villa → Calle de la Sal → Postas → Preciados → Mesonero Romanos → Abada → Desengaño → Valverde → Plaza de San Ildefonso

| 29 de marzo | 📍Catedral de la Almudena → Sacramento → Plaza de la Villa → Calle de la Sal → Postas → Preciados → Mesonero Romanos → Abada → Desengaño → Valverde → Plaza de San Ildefonso Nuestro Padre Jesús del Perdón (Procesión del Silencio) | 📍29 de marzo | Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe → Atocha → Imperial → Latoneros → Colegiata → Cordón → Calle Mayor → Catedral de la Almudena → Requena → Santiago → Calle de la Sal → Postas → Calle Mayor → Calle del Príncipe → Calle del Prado → Cervantes → San José → Calle de los Desamparados → Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe

| 📍29 de marzo | Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe → Atocha → Imperial → Latoneros → Colegiata → Cordón → Calle Mayor → Catedral de la Almudena → Requena → Santiago → Calle de la Sal → Postas → Calle Mayor → Calle del Príncipe → Calle del Prado → Cervantes → San José → Calle de los Desamparados → Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe Santísimo Cristo de la Fe y la Salud | 29 de marzo | 📍Hospital Niño Jesús → Pío Baroja → Menéndez Pelayo → O'Donnell → Narváez → Doce de Octubre → Menéndez Pelayo → Hospital Niño Jesús

| 29 de marzo | 📍Hospital Niño Jesús → Pío Baroja → Menéndez Pelayo → O'Donnell → Narváez → Doce de Octubre → Menéndez Pelayo → Hospital Niño Jesús Santísimo Cristo de la Fe y la Salud (Los Estudiantes) | 29 de marzo | 📍Basílica Pontificia de San Miguel → Colegiata → Cordón → Calle Mayor → Calle de la Sal → Postas → Calle Mayor → Carretas → San Ricardo → Pontejos → Esparteros → Salvador → San Bruno → C. de Grafal → Colegiata → Basílica Pontificia de San Miguel

| 29 de marzo | 📍Basílica Pontificia de San Miguel → Colegiata → Cordón → Calle Mayor → Calle de la Sal → Postas → Calle Mayor → Carretas → San Ricardo → Pontejos → Esparteros → Salvador → San Bruno → C. de Grafal → Colegiata → Basílica Pontificia de San Miguel Procesión de las Siete Palabras del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias | 30 de marzo | 📍Parroquia Nuestra Señora de las Delicias → Paseo de las Delicias → Cáceres → Batalla del Salado → Cuartel de la Guardia Civil → Ciudad Real → Paseo de las Delicias → Parroquia Nuestra Señora de las Delicias

| 30 de marzo | 📍Parroquia Nuestra Señora de las Delicias → Paseo de las Delicias → Cáceres → Batalla del Salado → Cuartel de la Guardia Civil → Ciudad Real → Paseo de las Delicias → Parroquia Nuestra Señora de las Delicias Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan Evangelista | 1 de abril | 📍Parroquia de Santiago y San Juan Bautista → Santiago → Bailén → Calle Mayor → Cava de San Miguel → Cava Baja → Nuncio → San Justo → Cordón → Santiago → Parroquia de Santiago y San Juan Bautista

| 1 de abril | 📍Parroquia de Santiago y San Juan Bautista → Santiago → Bailén → Calle Mayor → Cava de San Miguel → Cava Baja → Nuncio → San Justo → Cordón → Santiago → Parroquia de Santiago y San Juan Bautista Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias (Los Gitanos) | 1 de abril | 📍Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo → Calle del Carmen → Calle Mayor → Esparteros → Plaza de Santa Cruz → Salvador → Concepción Jerónima → Tintoreros → Calle de San Justo → Cordón → Calle Mayor → Calle del Carmen → Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo

| 1 de abril | 📍Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo → Calle del Carmen → Calle Mayor → Esparteros → Plaza de Santa Cruz → Salvador → Concepción Jerónima → Tintoreros → Calle de San Justo → Cordón → Calle Mayor → Calle del Carmen → Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo El Divino Cautivo | 2 de abril | Colegio Calasancio → Ortega y Gasset → Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas → Conde de Peñalver → Juan Bravo → General Pardiñas → Diego de León → Conde de Peñalver → Ortega y Gasset → Colegio Calasancio

| 2 de abril | Colegio Calasancio → Ortega y Gasset → Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas → Conde de Peñalver → Juan Bravo → General Pardiñas → Diego de León → Conde de Peñalver → Ortega y Gasset → Colegio Calasancio Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena | 2 de abril | 📍Colegiata de San Isidro → Colegiata → Concepción Jerónima → Salvador → Gerona → Plaza Mayor → Cava de San Miguel → Conde de Miranda → Bordadores → Arenal → Puerta del Sol → Calle de la Paz → Calle de la Bolsa → Atocha → Carretas → Conde de Romanones → Colegiata → Colegiata de San Isidro

| 2 de abril | 📍Colegiata de San Isidro → Colegiata → Concepción Jerónima → Salvador → Gerona → Plaza Mayor → Cava de San Miguel → Conde de Miranda → Bordadores → Arenal → Puerta del Sol → Calle de la Paz → Calle de la Bolsa → Atocha → Carretas → Conde de Romanones → Colegiata → Colegiata de San Isidro Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Pobre' y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad | 2 de abril | 📍Iglesia de San Pedro el Viejo → Nuncio → San Justo → Cordón → Calle Mayor → Bailén → Requena → Santiago → Ciudad Rodrigo → Toledo → Plaza Segovia Nueva → Nuncio → Iglesia de San Pedro el Viejo

| 2 de abril | 📍Iglesia de San Pedro el Viejo → Nuncio → San Justo → Cordón → Calle Mayor → Bailén → Requena → Santiago → Ciudad Rodrigo → Toledo → Plaza Segovia Nueva → Nuncio → Iglesia de San Pedro el Viejo Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad | 2 de abril | 📍Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde → Oxígeno → Dr. Pérez Domínguez → Plaza Ágata → Paseo de Alberto Palacios → Calle de las Arenas → Monterde → Parvillas Altas → Avenida Real de Pinto → Oxígeno → Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde

| 2 de abril | 📍Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde → Oxígeno → Dr. Pérez Domínguez → Plaza Ágata → Paseo de Alberto Palacios → Calle de las Arenas → Monterde → Parvillas Altas → Avenida Real de Pinto → Oxígeno → Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde Santo Entierro y Santísima Virgen de la Soledad | 3 de abril | 📍Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde → Oxígeno → Dr. Pérez Domínguez → Plaza Ágata → Paseo de Alberto Palacios → Calle de las Arenas → Monterde → Parvillas Altas → Avenida Real de Pinto → Oxígeno → Parroquia de San Andrés

| 3 de abril | 📍Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde → Oxígeno → Dr. Pérez Domínguez → Plaza Ágata → Paseo de Alberto Palacios → Calle de las Arenas → Monterde → Parvillas Altas → Avenida Real de Pinto → Oxígeno → Parroquia de San Andrés El Divino Cautivo | 3 de abril | 📍Catedral de la Almudena → Bailén → Calle Mayor → Sacramento → Cordón → Señores de Luzón → Santiago → Plaza Mayor → Postas → Calle Mayor → Carretas → Calle de la Bolsa → Parroquia de San Sebastián

| 3 de abril | 📍Catedral de la Almudena → Bailén → Calle Mayor → Sacramento → Cordón → Señores de Luzón → Santiago → Plaza Mayor → Postas → Calle Mayor → Carretas → Calle de la Bolsa → Parroquia de San Sebastián Jesús Nazareno de Medinaceli | 3 de abril | 📍Basílica de Jesús de Medinaceli → Duque de Medinaceli → Plaza de las Cortes → Carrera de San Jerónimo → Puerta del Sol → Alcalá → Sevilla → Carrera de San Jerónimo → Plaza de las Cortes → Duque de Medinaceli → Basílica de Jesús de Medinaceli

| 3 de abril | 📍Basílica de Jesús de Medinaceli → Duque de Medinaceli → Plaza de las Cortes → Carrera de San Jerónimo → Puerta del Sol → Alcalá → Sevilla → Carrera de San Jerónimo → Plaza de las Cortes → Duque de Medinaceli → Basílica de Jesús de Medinaceli Santísimo Cristo de los Alabarderos | 3 de abril | 📍Puerta del Príncipe del Palacio Real → Bailén → Calle Mayor → Iglesia Catedral Castrense → Cordón → Plaza de la Villa → Calle de la Sal → Postas → Arenal → Travesía Arenal → Calle Mayor → Catedral de la Almudena

| 3 de abril | 📍Puerta del Príncipe del Palacio Real → Bailén → Calle Mayor → Iglesia Catedral Castrense → Cordón → Plaza de la Villa → Calle de la Sal → Postas → Arenal → Travesía Arenal → Calle Mayor → Catedral de la Almudena María Santísima de los Siete Dolores | 3 de abril | 📍Parroquia de Santa Cruz → Atocha → Plaza Mayor → Ciudad Rodrigo → Santiago → Requena → Catedral de la Almudena → Calle Mayor → Sacramento → Puñonrostro → Calle Mayor → Calle de la Sal → Postas → Carretas → San Ricardo → Calle de la Paz → Calle de la Bolsa → Parroquia de Santa Cruz

| 3 de abril | 📍Parroquia de Santa Cruz → Atocha → Plaza Mayor → Ciudad Rodrigo → Santiago → Requena → Catedral de la Almudena → Calle Mayor → Sacramento → Puñonrostro → Calle Mayor → Calle de la Sal → Postas → Carretas → San Ricardo → Calle de la Paz → Calle de la Bolsa → Parroquia de Santa Cruz Santo Entierro | 3 de abril | 📍Parroquia de Santa Cruz → Gerona → Calle de la Sal → Postas → Calle Mayor → Carretas → Atocha → Parroquia de Santa Cruz

| 3 de abril | 📍Parroquia de Santa Cruz → Gerona → Calle de la Sal → Postas → Calle Mayor → Carretas → Atocha → Parroquia de Santa Cruz Procesión del Silencio | 3 de abril | 📍Parroquia de San Sebastián Mártir → Monseñor Óscar Romero → General Ricardos → Francisco Romero → Blasón

| 3 de abril | 📍Parroquia de San Sebastián Mártir → Monseñor Óscar Romero → General Ricardos → Francisco Romero → Blasón La Soledad y Desamparo | 4 de abril | 📍Iglesia de la Concepción Real de Calatrava → Alcalá → Puerta del Sol → Calle Mayor → Plaza de San Miguel → Plaza Conde de Miranda → Plaza de la Villa → Calle Mayor → Bordadores → Arenal → Carrera de San Jerónimo → Sevilla → Iglesia de la Concepción Real de Calatrava

Domingo de Resurrección en Madrid

El 5 de abril, Domingo de Resurrección en Madrid, se celebra a las 11:30h la eucaristía en el Monasterio Jerónimo del Corpus Christi (Convento de las Carboneras), ubicado en la plaza Conde de Miranda, y hora y media después, en la plaza Mayor, tiene lugar la tamborrada de resurrección a cargo de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza.

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