Los vigilantes de Eulen en El Prat convocan una nueva huelga para el 6 de octubre

El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, a pesar de pedir a la empresa que cumpla el laudo arbitral, ha subrayado que eso no quiere decir que vean con buenos ojos el laudo, cuyo contenido ha rechazado la misma asamblea por unanimidad. "Queremos que se cumpla aquello que no queremos, pero que es a lo único a lo que nos podemos acoger y no se está cumpliendo", ha señalado en declaraciones a los medios tras la asamblea.

El asesor ha detallado que, pese a lo que dicta el laudo, no hay suficientes refuerzos para garantizar que los trabajadores puedan parar para ir al baño o a comer las veces que sería necesario. Además, ha indicado que a esto hay que sumarle la "presión" que reciben los vigilantes por parte de los "mandos intermedios" de Eulen en El Prat, que utilizan a la Guardia Civil para ejercer un mayor control sobre los trabajadores.

"Ha pasado que cuando una persona que no podía más ha dejado su puesto para ir al baño, una responsable de Eulen le ha dicho a la Guardia Civil que le denuncie por abandono del puesto de trabajo", ha asegurado Giménez, que ha tachado de "inhumano" el trato que reciben los vigilantes. La convocatoria de esta nueva huelga se presentará formalmente en los próximos días, y la desconvocatoria de la huelga prevista para el próximo viernes se hará mañana por la mañana en el Departamento de Trabajo de la Generalitat.

Giménez ha confiado en que el mes que falta hasta la fecha señalada para la nueva huelga pueda servir para llegar a un acuerdo con Eulen, y también ha pedido que en las próximas negociaciones Aena vuelva a sentarse a la mesa de negociación. "Queremos que vuelva a sentarse Aena porque es la responsable directa de lo que está sucediendo en los aeropuertos de España", ha señalado.

El asesor ha reprochado al gestor aeroportuario que haya salido "de rositas gracias al Estado", y ha exigido que adquiera el compromiso de respetar las mejoras que incluye el convenio en futuras licitaciones. En paralelo a este proceso, Giménez ha subrayado que seguirán adelante con la denuncia interpuesta ante el Tribunal Supremo (TS) en contra del laudo obligatorio, ya que consideran que con él se han "pisado" los derechos de los trabajadores.

El Consejo de Ministros del pasado 16 de agosto decidió imponer un sistema de arbitraje obligatorio para poner fin al conflicto laboral de los trabajadores de Eulen en los controles de seguridad del Prat, que se ha traducido en largas colas durante todo el verano. El árbitro designado fue el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña. Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto barcelonés participarán el próximo día 27 de septiembre en la manifestación convocada por colectivos del sector de la seguridad en Madrid para reclamar mejoras colectivas.