Los vecinos de Requena llevan más de 36 horas sin luz tras la intensa nevada caída en la localidad

9.000 vecinos como Teresa siguen sin luz en Requena. En casa, no queda otro remedio que ingeniárselas para no pasar frío. "He puesto mantas y mantas al no tener la calefacción", explica Teresa.

Un temporal sin precedentes para la localidad. El president de Generalitat valenciana Ximo Puig ha visitado la zona y reclama soluciones al Ministerio de Energía. "Que se garantice el servicio en las próximas horas para todos los ciudadanos".

Las palas han sido herramienta imprescindible para poder andar por las calles. Otro de los puntos afectados ha sido el hospital de Requena, que ha tenido que emplear 4.000 litros de gasóleo para encender los generadores de urgencia.

300 operarios trabajan en la reparación de las torres de alta tensión que destrozó la nevada.