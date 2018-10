Los dos minutos del "charco" en el que se metió Juanma Castaño: "Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de sus hijos"

"Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos", dice el conocido periodista deportivo Juanma Castaño. Está en pleno directo del programa 'El Partidazo', de COPE. Sus compañeros se muestran sorprendidos. "Qué dices", le preguntan. Pero mientras sus palabras van corriendo como la pólvora por las redes sociales y otros medios, él insiste en su idea.

"Lo digo totalmente en serio", les espeta, y pide a sus compañeros que no sean "demagogos": "El futbolista vive de su descanso. Conozco jugadores que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños".

Sus compañeros no dan crédito a sus palabras, y se las toman entre el rechazo y el humor. "Menos mal que no paren. Si parieran, sería dramático", le argumenta Tomás Guasch, y añade: "Vaya charquito". Castaño no parece seguir la connotación humorística que le han dado sus compañeros a sus palabras, y les responde. "No estoy en ningún charco. No me he vuelto loco".

La conversación adquiere un tono más serio por los cortes del periodista. "Tendrá que descansar un minero, un albañil y un panadero que un futbolista", continúan advirtiéndole los colaboradores del programa. Él lo niega, pero la polémica va más allá: Mónica Marchante enviaba un mensaje a Castaño recordándole que Alejandro Valverde tiene cuatro hijos, y precisa: "Echa para atrás, que la estás cagando". Castaño responde: "Pues no, Mónica. No me echo para atrás".

Para cuando zanjan el tema, las redes sociales ya se han hecho eco de sus palabras y Twitter se convierte en un hervidero de acusaciones y reproches hacia el periodista. "Dos minutos y medio de vergonzosa radio deportiva", señala @dumdumpatxeko, uno de los usuarios que ha compartido el corte de audio donde tiene lugar la discusión.

Pero no es el único en expresarse: "Un futbolista que sólo juega 90 minutos cada 4 días para divertirte tiene que descansar pero un cirujano que tiene tu vida en sus manos puede hacer guardias de 24-36 horas... ¿Tienes claro que cosas son realmente importantes en esta vida? El fútbol es solo un espectáculo".

Y hay quien va más allá, y acude al menosprecio directo: "¿Y una neurocirujana? ¿Y un bombero? ¿y un [cualquier persona al que no le tengas que bailar el agua para que tu puedas ser alguien?]", le preguntan al periodista desde Twitter, que todavía no ha respondido sobre sus polémicas palabras.