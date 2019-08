Los carros de horneado de la carne mechada de Magrudis también están contaminados con listeria. Así se confirma tras los últimos análsisis realizados por el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Sevilla, que sigue buscando otros focos de infección dentro de la empresa.

No eran por tanto las mechadoras las únicas piezas contaminadas dentro de la fábrica. Magrudis, la responsable del brote de listeriosis, ha emitido, por primera vez desde que comenzó la crisis, un comunicado en el que apunta que "los propietarios no se explican lo sucedido, están en estado de shock".

Una empresa que se autoregulaba: pasaba sus propios controles, que días antes de la alerta, dieron negativo en Listeria. "Días antes del envasado del producto contaba la empresa con un análisis de un laboratorio externo con el resultado de ausencia de listeria".

En su comunicado también dicen que "se ha dado parte al seguro de responsabilidad civil", y que, según FACUA, todavía no ha aclarado qué cuantía alcanza el mismo. La venta de la carne sin etiquetar ha desencadenado la denuncia ante la Fiscalía por parte de la Junta hacía Martínez León. "Se denunció a la fiscalía, puesto que uno de los clientes de Martínez León nos comunicaba que esta empresa podría estar reenvasando el producto", ha explicado Catalina García, viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía.

Aunque algunos socios de Martínez León afirman que no les han comunicado nada, se defienden: "Nosotros no la etiquetamos. Nos viene en una caja perfectamente etiquetada. Por dentro solo aparece lo mínimo". La Junta ha puesto el foco sobre Martínez León, y no sobre Magrudis, aunque el vicepresidente de la Junta andaluza también se la ha dado.

"La responsabilidad que tiene como tal va a tener que asumirla", ha afirmado Juan Marín en declaraciones a Atresmedia. Según Sanidad, todos los clientes que vendieron la carne ya han sido contactados. No se vende, y la vendida solo lo fue en la provincia de Sevilla. Además, hay muestras que, a falta de resultados definitivos, han dado "presuntos positivos". El brote de listeriosis ha dejado ya más de 200 afectados en toda España.