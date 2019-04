Los alumnos aseguran que el conductor del bus accidentado iba siempre demasiado rápido: "Sabía que algún día iba a pasar"

El autobús escolar quedó completamente volcado y los estudiantes intentaron salir como podían. "Estaba todo el mundo llorando, intentamos romper el cristal de atrás e intentamos salir todos", afirma uno de los menores que iba en el vehículo.

Se dieron cuenta de todo. "He notado que se ha empezado a poner a dos ruedas el autobús y sabía que volcábamos, me he intentado sujetar a lo que he podido y me he caído", afirma otro de los pasajeros.

21 niños de los 44 que viajaban han resultado heridos y también el conductor. Afortunadamente ninguno de gravedad, sólo tienen golpes, cortes y magulladuras. Pero el susto para los padres ha sido inmenso: "Gracias a dios no le ha pasado nada, me avisó desde la ambulancia de que no pasaba nada pero el momento de llegar y ver el autocar volcado fue tremendo".

El susto ha pasado a indignación al conocer que el joven conductor ha dado positivo por cocaína por lo que ha sido detenido. “Espero que le quiten el carné de por vida, porque llevas a chavales no llevas paquetes", afirma un padre, mientras que otra madre afirma que "esto te desespera": "Ha podido cargarse la vida de mi hijo y la de muchos otros".

El dueño de la empresa de autocares aún estaba en shock. Aún se desconocen las causas del accidente, aunque los alumnos aseguran que solía conducir a mucha velocidad: "Días antes sabía que este conductor iba muy rápido y que algún día iba a pasar".

Aún falta por confirmar el positivo en el laboratorio, pero el narcotex realizado es muy fiable, detecta el consumo en las últimas 24 horas, y sólo tiene un 2% de margen de error.