Abatido por desconocidos

Localizado sin vida el toro perdido hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos (Guadalajara)

Los detalles El animal fue localizado sin vida en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le perdió la pista. Fue el pasado 4 de octubre cuando se le perdió la pista.

Imagen de archivo de un toro durante un encierroImagen de archivo de un toro durante un encierroAgencia EFE
Los ayuntamientos de Romancos y Brihuega, en Guadalajara, han informado de que el toro perdido en la zona el pasado sábado, tras la celebración de un festejo taurino en Romancos, fue localizado muerto este jueves por la tarde por el dispositivo de búsqueda, después de haber sido abatido por autores desconocidos.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Brihuega ha informado de que el toro que se había escapado durante un encierro "ha sido localizado" por lo que ya "no constituye peligro para los vecinos de Romancos y pueblos cercanos".

Fuentes del Ayuntamiento de Romancos (entidad de ámbito territorial Inferior al municipio (Eatim) perteneciente a Brihuega) han explicado que el animal fue localizado sobre las 20:00 horas en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le perdió la pista.

El dispositivo formado por vecinos y Guardia Civil que buscaba al animal lo encontró muerto y por el momento se desconoce al autor o autores de los disparos que causaron la muerte del animal, han informado a EFE fuentes conocedoras del suceso.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, había pedido a los vecinos que tuvieran precaución, especialmente en las zonas rurales y caminos de este término municipal y de sus pedanías.

