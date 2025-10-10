Localizado sin vida el toro perdido hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos (Guadalajara)

Imagen de archivo de un toro durante un encierro

Los detalles El animal fue localizado sin vida en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le perdió la pista. Fue el pasado 4 de octubre cuando se le perdió la pista.

Los ayuntamientos de Romancos y Brihuega, en Guadalajara, informaron que el toro extraviado tras un festejo taurino en Romancos fue hallado muerto el jueves, después de ser abatido por desconocidos. El Ayuntamiento de Brihuega comunicó en redes sociales que el toro, que había escapado durante un encierro, ya no representa un peligro para los vecinos de Romancos y localidades cercanas. El animal fue localizado a las 20:00 horas en el monte cercano a Balconete por un dispositivo de búsqueda conformado por vecinos y la Guardia Civil. Aún se desconoce quiénes fueron los responsables de los disparos.

Fuentes del Ayuntamiento de Romancos (entidad de ámbito territorial Inferior al municipio (Eatim) perteneciente a Brihuega) han explicado que el animal fue localizado sobre las 20:00 horas en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le perdió la pista.

El dispositivo formado por vecinos y Guardia Civil que buscaba al animal lo encontró muerto y por el momento se desconoce al autor o autores de los disparos que causaron la muerte del animal, han informado a EFE fuentes conocedoras del suceso.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, había pedido a los vecinos que tuvieran precaución, especialmente en las zonas rurales y caminos de este término municipal y de sus pedanías.

