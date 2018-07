El lobby ultracatólico 'Hazte Oír' lanza una campaña homófoba contra un anuncio por incluir una pareja de gays

ASEGURA QUE QUIERE DEFENDER A LA FAMILIA

"Lo que podría parecer una campaña publicitaria inofensiva me hizo darme cuenta de un enorme peligro, se está normalizando una imagen de la familia que no es natural", así denuncia 'Hazte Oír' lo que considera un caso de distorsión de la familia. Este lobby ultracatólico ha puesto el grito en el cielo y advierte de que dos hombres y un perro, protagonistas de la campaña publicitaria, muestran "una imagen que confunde a los niños y adolescentes". Con el propósito de poner fin a lo que considera una aberración, una pareja gay, no ha dudado en recoger firmas destinadas a la retirada de la imagen bajo amenaza de pedir a la gente que no vaya al establecimiento en cuestión.