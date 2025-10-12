Dos activistas vandalizan un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid

Los detalles Dos personas, pertenecientes al movimiento Futuro Vegetal, han lanzado este domingo pintura roja sobre un cuadro en un acto de protesta por el día de la Fiesta Nacional.

Dos activistas del movimiento Futuro Vegetal vandalizaron un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid como protesta por la celebración del 12 de octubre. Las mujeres lanzaron pintura roja sobre la obra 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo, que estaba desprotegida. Portaban una pancarta con el lema '12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial', buscando destacar que para muchos pueblos originarios esta fecha simboliza despojo y sufrimiento. Fueron retenidas por un funcionario y luego detenidas por la Policía Nacional, acusadas de un delito contra el Patrimonio. El museo fue desalojado tras el incidente.

Dos activistas han vandalizado este domingo un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional este 12 de octubre.

Las dos mujeres, del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal, han lanzado pintura roja que ha manchado ha dañado la parte izquierda de la obra 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo, que se encuentra a la entrada del museo y que no tenía protección.

Según un comunicado del colectivo climático, las activistas realizaron la protesta con una pancarta con el lema '12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial'. Con esta acción, la organización ha pretendido poner sobre la mesa que para muchos pueblos originarios esta fecha, 12 de octubre, simboliza "el despojo y el sufrimiento colectivo. Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades".

Tras el episodio, las dos activistas fueron "retenidas por un funcionario" del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional que procedieron a interrogar a las dos mujeres. Según recoge la Agencia Efe, tras el interrogatorio han sido detenidas acusadas de un delito contra el Patrimonio y han sido trasladadas a dependencias policiales para tomarles declaración y ser puestas a disposición judicial.

Por su parte, el resto de personas presentes en las instalaciones han sido desalojadas por los funcionarios tras el percance.

