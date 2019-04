Llamar al 112 y no reintroducirlo en el mar, así es cómo debes actuar si te encuentras un animal varado en la playa

Eva Morón, coordinadora de Equinac, la entidad autorizada para el rescate de especies protegidas que sufren varamientos en Almería, ha recordado tras la muerte de una cría de delfín listado en Mojácar, Almería, que hay que "llamar al 112, no agolparse encima del animal para tocarlo, hacerse fotos o selfis y no reintroducirlo en el mar porque si llega a la playa es que está mal y debe ser atendido por especialistas para que pueda tener una ínfima posibilidad de salir adelante".

Una vez el 112 recibe la primera alerta, "aunque la gente no sepa qué hacer, podemos detener cualquier tipo de imprudencia porque se nos pone de inmediato en contacto con la persona que ha avisado".

Morón ha apuntado que hasta que se produce la llegada de uno de los 30 voluntarios de Equinac repartidos por la costa almeriense, se dan instrucciones por teléfono para que "no lo introduzcan en el agua, sepan cómo tratar al animal y se aparte a la gente, pero para eso se tiene que producir el aviso".

Ha dicho que no se puede decir en ningún caso que en Mojácar "los bañistas han matado a un delfín, porque eso no es así", y sostiene que en este caso "ha ocurrido lo mismo que en todos los varamientos", con la única diferencia de que la llamada al 112 llegó más tarde de la cuenta y cuando se produjo el animal ya no respiraba".

De esta forma, señala que unos días antes Equinac atendió a 'Chanquete', otra cría de delfín que varó en la playa de Rodalquilar, en Níjar, Almería, un varamiento que "se controló de inmediato" porque los socorristas alertaron de inmediato al 112.

Esta cría pudo ser trasladada con vida a las instalaciones de Equinac, donde falleció unos días después porque "casi todos los cetáceos mueren, cuando llegan a la playa ya están muy mal y sacarlos adelante es muy difícil".

"Lo que no puede ser es que nos avisen cuando el animal ya ha muerto, ahí ya no podemos hacer nada para salvarle la vida o detener el caos que pueda producirse", ha advertido Morón. En lo que va de año, Equinac ha atendido a medio centenar de cetáceos en playas de Almería.

"En cetáceos lo que más atendemos son delfines listados y, por otro lado, también tenemos muchos casos se tortugas moras. Sin embargo las poblaciones de delfines mulares que hay cerca de la costa no varan, posiblemente porque son más grandes y no necesitan tanto al grupo", añade.

Morón ha precisado que los delfines listados que varan en Almería suelen ser crías, juveniles o subadultos, y es muy raro encontrarse con adultos que lleguen a la playa.