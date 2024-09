Desesperación, rabia e impotencia. Esos eran algunos de los sentimientos que caracterizaban al personal de las residencias madrileñas, a los propios ancianos y sus allegados durante las primeras semanas de la pandemia en 2020, como acreditan las transcripciones de las llamadas al 112 que realizaron los trabajadores de residencias y familiares a las que ha tenido acceso 'elDiario.es'.

Con la llegada de la pandemia, la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso aprobó un protocolo para restringir los traslados de los residentes a hospitales. Una decisión que provocó un caos en las residencias para mayores madrileñas que se vieron desbordadas y sin ayuda por parte de la Sanidad madrileña.

"He llamado esta mañana varias veces porque se están muriendo como chinches. No hay personal, no dan abasto. Por favor, vayan ya porque se van a encontrar a los 180 ancianos muertos. Nos está diciendo la residencia que ni les llama nadie ni les están dando material", avisó tras varias llamadas al 112 la hija de un usuario de una residencia en Sanchinarro pocos días después del inicio del estado de alarma.

Como esta, 'elDiario.es' ha tenido acceso a alrededor de 60 llamadas desgarradoras durante el primer mes de pandemia en el año 2020 donde trabajadores y familiares acudían al 112 en busca de una ayuda que no llegaba... y sabían el motivo.

"La doctora me ha dicho que mi madre está muy mal. Nos ha dicho que no la derivan porque tienen orden, un protocolo de no derivación a los hospitales", confesaba el hijo de una usuaria de una residencia de Valdemoro, alertado por el mal estado de su madre. Llamar al 112 fue la solución que le sugirió la doctora al familiar para intentar conseguir una ambulancia que no llegaba por solicitud de la residencia, cuya respuesta por parte del teleoperador era volver a notificar el aviso.

Y así, decenas de llamadas. "Hace varios días que no podía hablar con él. Hoy lo he conseguido y me ha pedido que llame a emergencias. Dice que ni está aislado, que no le dan ni de comer, no ha cenado. Por mucho que grita no le atiende nadie", afirmaba el amigo de un residente en un centro de Torrelodones.

Algunas de ellas, con la voz rota, como la hija de una usuaria de un centro de Robledo de Chavela, que comunica la situación crítica de su padre, de 83 años. "Está con problemas respiratorios y nos han dicho que ni va ambulancia ni va nadie, me lo ha dicho el médico. ¿Les van a dejar morir? Una cosa es que se mueran y otra es que se mueran sufriendo. Mi padre ha pagado la Seguridad Social, ¿es que no tiene derecho a morir dignamente?".

"Solo ha venido la funeraria. Ya sabes que los pacientes geriátricos no son transferidos", explicaba al 112 un doctor de una de las residencias, afirmando que ese mismo día había fallecido cinco residentes.

En total, 7.690 personas mayores fallecieron en dos meses en las residencias para mayores de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria. Un 18% de todos los residentes registrados en Madrid, o lo que es lo mismo, casi uno de cada cinco mayores murió en una residencia.

A esto hay que sumar la falta de refuerzos en los centros, pese a que parte del personal también se contagiaba, y la también falta de refuerzo material en una situación que era más que crítica. "Las derivaciones se hicieron con criterios clínicos marcados por los geriatras de enlace y han sido avaladas por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología", afirman fuentes del Gobierno madrileño a 'elDiario.es', negando que existiera un protocolo.