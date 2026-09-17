Libertad provisional para los cinco detenidos por la agresión fascista a dos activistas de izquierdas en Oviedo

Imagen de archivo de las víctimas de la agresión. Rubén Rosón y Jorge Fernández.

Los detalles Los detenidos no tendrán que comparecer periódicamente ante el juzgado porque todos ellos tienen domicilio y arraigo conocido en Oviedo, aunque sí se les ha impuesto una orden de alejamiento respecto a las víctimas.

El Tribunal de Instancia número 3 de Oviedo ha decidido liberar provisionalmente a cinco jóvenes detenidos por agredir a dos activistas de izquierda durante las fiestas de San Mateo. Se les imputan dos delitos de lesiones y uno de odio, según la Fiscalía. Aunque no deberán comparecer regularmente ante el juzgado, tienen una orden de alejamiento de las víctimas. Un sexto implicado ha sido identificado en el extranjero. La agresión, considerada homófoba, ocurrió tras arrancar una pancarta contra el racismo y un faldón con la bandera arcoíris. Las víctimas sufrieron golpes y patadas, resultando en lesiones tratadas en el HUCA.

El Tribunal de Instancia número 3 de Oviedo ha acordado la puesta en libertad provisional para los cinco jóvenes detenidos por agredir a dos activistas de izquierda en las fiestas de San Mateo de la capital asturiana durante la madrugada del pasado viernes.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han apuntado que inicialmente se les atribuyen dos delitos de lesiones, uno de ellos menos grave, y un delito de odio, de acuerdo al criterio de la Fiscalía.

Los detenidos, que permanecerán vinculados a la instrucción de la causa, no tendrán que comparecer periódicamente ante el juzgado porque todos ellos tienen domicilio y arraigo conocido en Oviedo, aunque sí se les ha impuesto una orden de alejamiento respecto a las víctimas.

Cinco de los seis jóvenes implicados en la agresión pasaron hoy a disposición judicial, mientras que el sexto ha sido identificado y localizado en el extranjero, donde se encuentra estudiando.

Según han informado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el jefe superior de la Policía Nacional en la comunidad, José Ignacio Moreno, los agentes que han investigado los hechos les atribuyen a todos ellos un delito de odio al considerar que se trató de un ataque homófobo, y a cuatro de ellos además un delito de lesiones ya que fueron los que cometieron la agresión física.

La agresión se produjo en la madrugada del viernes, en la primera noche de las fiestas de San Mateo, después de que los jóvenes arrancaran una pancarta contra el racismo y un faldón con la bandera arcoíris -símbolo LGTBI- de una caseta en la que se encontraban las víctimas, los exrepresentantes de Podemos y miembros de Asamblea Moza d'Asturies (AMA) Rubén Rosón y Jorge Fernández.

Según se aprecia en las imágenes grabadas por los viandantes y que ayudaron a la identificación de los agresores, las dos víctimas recibieron puñetazos y patadas, incluso después de caer al suelo, lo que les causó lesiones de las que tuvieron que ser atendidas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

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