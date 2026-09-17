Iñaki López, tajante tras las inundaciones en Valencia: "Está claro que tendremos que instalarnos un ES-Alert en el sentido común"

El presentador de Más Vale Tarde ha puesto el foco en la llegada de la alerta a los teléfonos de los ciudadanos, la cual, según ha señalado, llegó cuando muchos ya se encontraban con el agua por las rodillas.

Las lluvias torrenciales han vuelto a poner a Valencia en alerta. Hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas dos horas dejaron calles anegadas, vehículos atrapados y a numerosos vecinos pendientes de la evolución de unas inundaciones que, para muchos, recordaron inevitablemente a la DANA mortal de hace dos años.

En Más Vale Tarde, Iñaki López ha puesto el foco en la llegada de la alerta ES-Alert a los teléfonos de los ciudadanos. Una alerta que, según ha señalado, llegó cuando muchos vecinos ya se encontraban con el agua por las rodillas y los coches llevaban horas a la deriva.

"Las alertas del Gobierno valenciano volvieron a llegar tarde, exactamente igual que la DANA mortal de hace dos años", ha apuntado el presentador. En concreto, ha señalado que algunos ciudadanos recibieron el aviso a las 22:10 horas, cuando la situación en las calles ya era evidente.

El propio testimonio de un vecino refleja esa sensación. "Había caído ya toda el agua y venía para acá. Así que es eso. Otra vez suena un poquito tarde. El año pasado también son un poco tarde", ha explicado ante las cámaras de Más Vale Tarde.

Esta vez, además, el temor de los vecinos estaba puesto en la posible apertura de las compuertas de los embalses. "Aquí el susto que teníamos ahora era si abrían las compuertas del pantano de allá, el de Chera y el otro y tal", ha relatado.

Iñaki López también ha cuestionado que se mantuviera el partido entre el Levante y el Athletic mientras las lluvias complicaban la situación en distintos puntos de la provincia. El encuentro terminó suspendido y miles de aficionados quedaron rodeados por el agua en el estadio sin poder salir.

La situación vuelve a abrir el debate sobre la importancia de que las alertas lleguen con suficiente antelación cuando existe riesgo de inundaciones. Especialmente en una comunidad que todavía tiene muy presente la tragedia de la DANA de 2024, que dejó 230 víctimas mortales.

"Está claro que tendremos que instalarnos un ES-Alert en el sentido común", ha ironizado López poniendo el foco en quienes asumen riesgos pese a las advertencias. Y ha puesto como ejemplo a los conductores que se adentran con sus vehículos en balsas de agua o que deciden sacar el coche del garaje cuando la tormenta ya está descargando con fuerza.

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