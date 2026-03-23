En libertad 24 narcotraficantes acusados de mover 57 toneladas de cocaína por una decisión del Tribunal Constitucional.

Los detallesEl tribunal considera que no se les había dado la información suficiente para mantenerles en prisión. Que no conocían el contenido concreto de las pruebas por las que son investigados, incluso si el caso está bajo secreto de sumario.

Un total de 24 acusados de narcotráfico han sido liberados tras una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que los investigados deben conocer las pruebas en su contra, incluso bajo secreto de sumario. Este grupo, parte de una banda desmantelada en 2025, había introducido hasta 57 toneladas de cocaína en Europa. La Audiencia Nacional liberó a 'El Zumbi', uno de los líderes, por falta de información suficiente para mantenerlo en prisión. La Fiscalía Antidroga teme más liberaciones y demanda una reforma legal que permita combatir eficazmente el crimen organizado, considerando esencial el secreto de sumario.

Un total de 24 acusados ​​por narcotráfico han quedado en libertad por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta banda habría introducido en Europa hasta 57 toneladas de cocaína y, ahora, la Fiscalía Antidroga teme que puedan venir más liberaciones como esta.

Los 24 narcos que han quedado en libertad formaban parte de un grupo criminal desmantelado por la Policía en el año 2025. En concreto, dentro de esta operación, fueron arrestados 105 individuos entre Canarias y Andalucía.

Acusados ​​de traer casi 60 mil kilos de cocaína desde Latinoamérica para luego mover la droga por toda Europa; quedaron en libertad bajo prisión provisional a la espera de juicio, hasta que la Audiencia Nacional puso en libertad provisional a 'El Zumbi', considerado uno de los cabecillas.

El tribunal consideró que al investigado no se le había dado la información suficiente para mantenerle en prisión. Se entiende que los acusados ​​deben conocer el contenido concreto de las pruebas por las que son investigados, incluso si el caso está bajo secreto de sumario.

Por ello, bajo este nuevo estándar, este mismo lunes han salido otros 24 detenidos de esta misma operación. Para ello, sus defensas han alegado exactamente lo mismo. "Esto va a sentar jurisprudencia", reconoce el abogado. "No se puede mandar a una persona a prisión preventiva, bajo secreto de sumario, si no tiene acceso porque se cercena su derecho de defensa", argumenta.

La Fiscalía Antidroga teme una avalancha de puestas en libertad y pide una reforma legal que les permita trabajar para combatir el crimen organizado, en el que el secreto de sumario es esencial.

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