La Fiscalía Antidroga solicita que se inadmita la querella contra Zapatero por tráfico de drogas ya que no hay "unos mínimos caracteres de delito"

La Fiscalía Antidroga ha solicitado que se rechace la admisión a trámite de la querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de narcotráfico derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduroal no apreciar que "los hechos denunciados presenten unos mínimos caracteres de delito".

El pasado 9 de enero, el Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó incoar diligencias previas de investigación y daba traslado al asunto a la Fiscalía Antidroga para que se pronunciara sobre si era el tribunal competente para el conocer de los hechos.

Ahora, este jueves la Fiscalía ha informado de que sí "se declara competente para conocer los hechos denunciados", pero que al mismo tiempo considera que no hay indicios para proseguir con una investigación. Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, "el fiscal no aprecia que los hechos denunciados presenten unos mínimos caracteres de delito": "No se señala cuáles son los hechos relativos al tráfico de droga; ni siquiera si la organización ha cometido hechos delictivos en España".

Como ha explicado el fiscal, "ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

Por ello, ha pedido que se desestime la querella contra el expresidente del Gobierno.

