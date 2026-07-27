Iván, vecino afectado por el incendio de La Vall de Uixó: "El fuego estaba alrededor de las ventanas. No podíamos hacer nada"

Su casa fue rodeada por el fuego. En ese momento, Iván no se encontraba en su domicilio, pero pudo seguir el avance del incendio a través de las imágenes de las cámaras de seguridad de su domicilio.

Iván Senent es uno de los 16.000 vecinos de La Vall de Uixó, en Castellón, que han sido evacuados a causa del terrible incendio que está asolando la zona. Iván, que no se encontraba en su domicilio en ese momento, recibía un vídeo de uno de sus vecinos en el que se podía ver su casa rodeada por las llamas.

Como ha expuesto a Más Vale Tarde, él pudo ver, además, a través de las cámaras de seguridad como las llamas estaban frente a las vallas de su casa. "Cada vez que lo recuerdo me emociono", expone, "fue entrar en shock, no te imagina que a ti te vaya a pasar algo así".

"Es muy duro ver cómo se acerca"

"Íbamos viendo las cámaras y vimos que el fuego estaba alrededor de todas las ventanas", relata, "nos abrazamos toda la familia y pensábamos que ya habíamos perdido la casa". Aunque estaban bien todos sus familiares, sintió mucha tristeza.

Por fortuna, finalmente, el fuego no ha afectado a su domicilio. "Gracias a la labor del ayuntamiento, que han avisado a tiempo, que han evacuado, y de los bomberos, han salvado nuestras casas y no hay víctimas de momento", indica, "pero es muy duro ver cómo se acerca y no puedes hacer nada".

Senent cuenta que se enteró de que los bomberos estaban en la zona viendo las cámaras de seguridad de su casa. "Vimos una linterna, vimos que había un bombero que estaba mirando y revisando ya que el fuego se fue apagando", explica.

"Mis padres viven cerca, son mayores, y prefería que se quemara mi casa, nosotros tenemos toda la vida por delante", confiesa. Iván expone que, en estos momentos, tienen ganas de poder volver a sus casas, comprobar en qué estado está todo y "hacer vida normal".

La casa de Iván se encuentra en una urbanización al límite de la montaña que, además, está rodeada de parcelas urbanas "que deben estar valladas y limpias y no era el caso". Senent expone que se ha pedido que se actúe, pero no se ha hecho nada y, justamente, "por esas parcelas es donde ha quemado y ha rodeado la vivienda".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido