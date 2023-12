El Papa se abre a bendecir las uniones de parejas homosexuales, divorciadas o "de hecho" en una declaración recién publicada. Ha sido un anuncio muy bien recibido por parte de la comunidad creyente LGTBI y de otro tipo de familias católicas que hasta ahora se sentían fuera de la Iglesia.

Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', ha explicado la magnitud de la decisión: "Se trata de un paso brutal sobre todo teniendo que en cuenta que, hace dos años, la misma Doctrina de la Fe que hoy aprueba esto decía absolutamente lo contrario. Solo aceptaban las bendiciones individualmente, no las de las parejas porque la Iglesia no podía bendecir el pecado. Ahora dice que cualquier pareja creyente, independientemente de su orientación sexual o si son divorciadas o 'de hecho' puede pedir una bendición y la Iglesia está obligada porque no debe apartar a nadie".

Las bendiciones, sin embargo, no pueden confundirse, explica el Vaticano, con el sacramento del matrimonio, que queda reducido a la unión de un hombre y una mujer que no se hayan casado previamente. En su declaración, la Santa Sede precisa que "esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. Ni siquiera con las vestimentas propias de un matrimonio".

Se trata, sobre todo, de marcar una frontera entre la bendición y el reconocimiento de estas uniones y el sacramento y el rito matrimonial que la Iglesia quiera mantener inalterado. "Los curas no podrán bendecir con el traje de boda, para entendernos. Se trata de abrir pero no de confundir", explica Bastante.

Las reacciones al anuncio del Papa y este cambio dentro de la Iglesia han sido muy variadas. La Conferencia Episcopal ha declinado hacer declaraciones argumentando que no comenta las decisiones de la Santa Sede. Sin embargo, ha deslizado que "los obispos, cada uno verá en sus diócesis".

Algunos religiosos a título individual, como el Padre Ángel, sí que han hablado abiertamente sobre la nueva situación. "Me parece que este Papa tiene los pies en la Tierra y la mirada en el cielo y es una buena noticia que se reafirme que se puede bendecir a estas personas", ha comentado.