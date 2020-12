Tras la agonía provocada por el incendio de la nave de Badalona en el que fallecieron tres migrantes, muchos de ellos han tenido que buscarse un nuevo hogar: "Estamos en otra nave, más cerca", nos cuentan. laSexta ha entrado a este nuevo espacio con Desmond, uno de los ocupantes. Las condiciones son muy parecidas a las de la nave que ha ardido. Viven con colchones entre maderas, mantas y sin agua, como en el otro bloque.

"Cogemos agua de fuera", cuenta Desmond, que enseña a laSexta un carro lleno de chatarra. De eso siguen viviendo todos los que viven juntos allí: "Casi todos cogemos y reciclamos". Su baño es compartido, como el de la otra nave. Según cuentan, tan solo había uno y era "muy difícil" usarlo. Se duchan con barreños en los que intentan asearse más de 50 personas. Mientras tanto, en la otra nave ya ha comenzado el derribo.

Se trata de un complejo destartalado en el que nadie se explica cómo durante 12 años han vivido allí más de 100 personas. "Condiciones que no son para vivir", denuncia una vecina. Además, sin que ninguna administración haya hecho nada. Al igual que en la nave que laSexta ha mostrado en este vídeo, se hacían sus propias habitaciones "con madera" y sin suministros: "No teníamos luz, no teníamos agua".

Desde el Ayuntamiento de Badalona dejan claro que la responsabilidad es del propietario porque, según ellos, se desentendieron por completo. Y estos, a través de un comunicado, afirman que no denunciaron por humanidad. "Tras muchas dudas, se optó por no poner denuncia por una cuestión de humanidad y para no empeorar aún más su situación".

El Ayuntamiento quiso entrar. Pero, según el alcalde, el popular Xavier García Albiol, para poder entrar en la nave "necesitas una autorización judicial"; una autorización que no llega porque no hay ninguna denuncia contra la nave. Tan solo una carta privada del alcalde al juzgado para informar de la situación. Precisamente, García Albiol, sin que haya ninguna causa cerrada sobre qué originó el incendio, ha querido exponer su teoría.

"Yo he escuchado en algún medio de comunicación que uno de los ocupantes estaba manipulando unos cables", ha afirmado. La causa real se conocerá los próximos días. Mientras tanto, el alcalde ya ha sido duramente criticado después de producirse el incendio. Un grupo de unas 50 personas, entre ellos migrantes subsaharianos supervivientes del incendio, se manifestó un día después de los hechos, partiendo desde el lugar de la tragedia, al grito de "Albiol, racista" o "Dignidad y justicia".

Todo a raíz de que García Albiol apuntase en declaraciones concedidas a la 'Cadena SER' que "en los últimos tres años llegaron a la nave subsaharianos que causaron problemas", haciendo referencia a los migrantes que okupaban el edificio desde hace años: "Han venido a esta nave personas conflictivas, que han creado problemas de seguridad y de convivencia muy importantes".