Tras el incendio en una nave de Badalona en el que han fallecido tres personas, un grupo de unas 50 personas, entre ellos migrantes subsaharianos supervivientes del incendio, ha partido desde el lugar de la tragedia manifestándose al grito de "Albiol, racista" o "Dignidad y justicia".

Convocados por diversas plataformas sociales como TopManta, SindicatoManteroBcn y TrasLaManta, al llegar a la Plaza de la Villa, donde se han concentrado para exigir soluciones al Ayuntamiento, decenas de personas que se encontraban allí han recibido a los manifestantes entre aplausos.

La movilización por las calles de la localidad catalana llega después de que el alcalde, Xavier García Albiol, asegurase en una entrevista en la 'Cadena Ser' que "en los últimos tres años llegaron a la nave subsaharianos que causaron problemas", haciendo referencia a los migrantes que okupaban el edificio desde hace años.

"Han venido a esta nave personas conflictivas, que han creado problemas de seguridad y de convivencia muy importantes", añadía el regidor 'popular'.

En la misma entrevista, Albiol pedía "soluciones" a la Generalitat y al Estado, afirmando que desde "el ayuntamiento de Badalona no tiene recursos para dar vivienda a unas personas".

Denuncian una supuesta inacción de las autoridades

laSexta ha podido hablar con Ibrahima, un hombre que llevaba 11 años viviendo en esa nave. Asegura que allí dentro había muchos trabajadores que vivían en condiciones muy precarias, sin luz ni agua. "Pueden decir todo lo que quieran, pero ha habido seres humanos viviendo ahí pretendiendo guardar la dignidad, no haciendo daño a nadie, y nos han dejado tirados aquí 11 años", ha denunciado.

En el momento del incendio, asegura, las autoridades "no intentaron nada" para salvar a las personas que había dentro del edificio. "Yo no puedo entender cómo seres humanos pueden tener un corazón tan seco para dejar tirada a esta gente así, hasta que se mueran", ha dicho entre lágrimas.

Él no ha sido el único que ha denunciado una presunta inacción por parte de las autoridades que se han desplazado hasta el lugar. Las cámaras de laSexta también han podido recoger el momento en el que una de las mujeres que habitaba en el edificio recriminaba a los agentes que no salvasen a los atrapados.

"Están aún ahí dentro, han pasado seis horas y están mandando 'whatsapps' que hay gente dentro, eso es lo que no es normal, eso no es lo que no es lógico". "¿Por qué? ¿Porque somos negros? Porque si estos hubieran sido blancos no habría nadie en un balcón, después de seis horas mandándonos 'whatsapps' diciendo '¡Qué estamos aquí arriba, sacadnos, que estamos aquí arriba!'", gritaba la mujer.

Una actuación muy "compleja"

El jefe operativo de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha explicado que la situación era "muy compleja", ya que durante las labores de evacuación y extinción del incendio se han producido cuatro colapsos parciales de la estructura, que está en inminente riesgo de derrumbe. Una situación que ponía en riesgo también a los propios profesionales.