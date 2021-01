El temporal de frío y nieve que está viviendo España, y especialmente la Comunidad de Madrid, ha dejado imágenes de caos e incidencias ante el colapso de la capital, pero también de irresponsabilidad. Como la que se ha dado en la plaza de Callao, en pleno centro, donde ha comenzado una guerra de bolas de nieve improvisada. Una batalla campal que se ha dispersado después de que se personaran varias patrullas de policía.

No ha sido la única temeridad que se ha podido ver. Mientras unos hacían lo imposible por conseguir llegar al trabajo, otros montaban una rave improvisada en el centro de Madrid. La recomendación de no salir de casa no ha calado muy hondo en los madrileños. Y mientras la Guardia Civil y las máquinas quitanieves trabajaban mano a mano en Castellón, la gente se lanzaba a las calles para ver la nieve.

Hoy no era precisamente el día para salir a nada, ni a hacer recados ni a dar un paseo. Y aunque el día invita a esquiar y a hacer snow, siempre es mejor hacerlo en las estaciones, no en el medio de la calle… o de las murallas de Ávila, donde las autoridades recordaban la importancia de respetar la distancia de seguridad; una distancia que también tiene que cumplirse en carretera.

Porque muchos coches se han quedado atrapados en la M40 y la A1. Se han rescatado muchos vehículos e incluso se ha colaborado en el rescate de una máquina quitanieves. Desde aquí nos toca repetir el mismo mensaje que desde las instituciones han repetido continuamente en las últimas horas: por seguridad, quédate en casa.