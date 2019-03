Las fuertes tormentas desbordan ríos y dejan hasta 80 litros de agua por metro cuadrado

El desbordamiento del río Guadalope, que se ha producido en el municipio de Aliaga, debido a las lluvias, ha ocasionado daños en varias carreteras y zonas de huertos y ha inundado un total de seis viviendas situadas en la ribera.

El alcalde del municipio turolense, Sergio Uche, ha asegurado que ha sido "una riada espectacular". La fuerte tormenta que se ha registrado ha dejado unos "80 o 90 litros por metro cuadrado en dos horas".

No obstante, Uche ha dicho que es una cifra aproximada, ya que en la zona alta de Aliaga se podrían haber registrado "unos 100 litros", pero "no hay ningún medidor", por lo que no se puede conocer de forma exacta.

Las carreteras afectadas han sido la A-2403, que une Aliaga con Miravete de la Sierra y la A-2413, entre Aliaga y Ejulve, donde se han producido desprendimientos de rocas y tierra, lo que ha obligado a cortar la circulación mientras se limpiaba la calzada.

Según ha añadido el alcalde, el río ha inundado además un total de seis casas que, aunque "ya están limpias", "todavía se debe comprobar si hay daños estructurales".

Asimismo, se han producido "grandes pérdidas" en las zonas de huertos del municipio, que han quedado "reventadas" y han desaparecido varios animales que se encontraban en esos espacios agrícolas.

Uche ha estimado que se prevé que haya "daños importantes" en la zona baja del río Guadalope, pero aún no han podido acceder, por lo que se desconoce el alcance de la riada en esa zona.