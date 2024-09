A plena luz del día, en una concurrida calle del Raval de Barcelona, una mujer mayor que paseaba con una amiga fue víctima de un violento robo. Como se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento en la calle del Hospital, uno de los ladrones se abalanzó sobre la víctima, tirando de la joya que llevaba en el cuello, lo que provocó que cayera al suelo.

Aunque la mujer ha resultado herida de manera leve, el incidente pudo haber tenido consecuencias más graves. Mientras varias personas corrían a socorrerla, un segundo ladrón aprovechó el caos para llevarse otra de las pertenencias que habían caído al suelo.

Este ataque, que tuvo lugar en el corazón del Raval, ha reavivado las denuncias de los vecinos, quienes aseguran estar hartos de la creciente inseguridad en el barrio. Rosa, una vecina de 83 años, fue asaltada violentamente mientras realizaba sus tareas diarias. "Me fui a la otra acera, me cogieron, me arrancaron la cadena y me tiraron al suelo", relató.

Este episodio no es un caso aislado en el vecindario. Marina, residente del barrio desde hace 40 años, comparte la misma preocupación. "No salgo de noche y no salgo con joyas porque me da miedo", explica, revelando cómo los robos han alterado su rutina diaria.

Carles, desde su posición en un hotel cercano, ha sido testigo de la creciente inseguridad en la zona. "Veo tirones de cadenas y relojes a los clientes todos los días, es constante", comentó. Según él, los turistas han sido un blanco fácil durante años.

Los residentes del barrio han comenzado a alzar la voz y demandan una solución urgente. Piden mayor vigilancia y protección policial, preocupados por el aumento de estos delitos violentos que, según afirman, afectan tanto a los vecinos como a los visitantes.