La Policía incauta por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas y detiene a cinco personas

¿Qué ha pasado? En colaboración con la DEA y con la Policía colombiana, los agentes han interceptado ocho kilos de esta droga que se iban a entregar a plena luz del día en un centro comercial de la capital.

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA y agentes colombianos, ha interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas, incautando ocho kilos de droga que iban a entregarse en un aparcamiento de un centro comercial en Madrid. La operación, denominada Atis, resultó en la detención de cinco personas vinculadas a una organización criminal que pretendía introducir heroína desde Colombia. La investigación fue liderada por la UDYCO y la Fiscalía Especial Antidroga. El inicio de las pesquisas se centró en un traficante conocido que evitaba ser detectado. Finalmente, se incautaron cinco móviles, un vehículo y 100.000 USDT.

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA norteamericana y con los agentes colombianos, ha interceptado por primera vez en España un cargamento de heroína en pastillas. En la operación se han incautado ocho kilos de esta droga que iban a entregarse a plena luz del día en un aparcamiento en un centro comercial de Madrid.

La operación, bautizada como Atis, se ha saldado con la detención de cinco personas, todas ellas ya en prisión, que integraban una organización criminal que pretendía introducir heroína a través de una novedosa ruta desde Colombia.

La investigación se ha desarrollado por efectivos de la Unidad Central de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Al frente de la misma, la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 17 de Madrid.

El comienzo de las pesquisas fue un traficante de heroína conocido por los agentes. Estos constataron de que el individuo mantenía reuniones en un restaurante de comida rápida de la capital y que no usaba ni móvil ni acudía nunca de manera directa a las citas. En vez de eso, realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían.

Además, y para ocultar su aspecto físico y que se le reconociera, el traficante llevaba gafas de sol y gorras. Tampoco se desplazaba en coche, sino que usaba o bien transporte público o vehículos de alquiler con conductor.

Las reuniones, cada vez más frecuentes, permitieron la identificación de otra de las personas involucradas. La Policía, además, averiguó que el entramado contrataba gente para recibir la droga y entregársela ellos mismos, ya que no querían que la sustancia estuviera en sus manos hasta cerciorarse de que no rastreaban los alijos.

Una vez identificados y localizados los integrantes de la trama se estableció un dispositivo un dispositivo policial que culminó cuando pretendían entregar ocho kilos de heroína en pastillas en Madrid.

Los cinco detenidos pasaron a disposición judicial acusados de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

En los tres registros practicados en la capital se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT (criptomonedas estables Tether).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.