Varios grandes incendios están activos en la Península, entre ellos el de Gavilanes, Ávila. El director general en funciones de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, achacó el "gran incendio" a causas humanas aún por determinar, que aseguró se están investigando en estos momentos.

"Hasta que no haya certeza no se comentará. Parece que empezó en unas fincas cerca de la localidad y todo indica que detrás hay causa humana, pero no sabemos si es accidente o hay intencionalidad", comentó Arranz desde esta población del Valle del Tiétar.

El fuego se mantiene activo, en nivel 1, con un perímetro que supera los diez kilómetros, dado que "aumentó a lo largo de la noche".

Así, mientras el frente este, en Gavilanes, se encuentra controlado, "sin llama", el del oeste, hacia Pedro Bernardo, "sigue activo pero en cotas más altas". "La situación del viento es estable y se avanza a buen ritmo de extinción", aseveró Arranz, quien sin embargo fue pesimista con las previsiones a partir de las 16 horas de "que cambie" la dirección "y también pueda hacerlo el escenario".

Consideró que es "complejo" hacer una estimación de la superficie calcinada debido a que el fuerte viento del viernes "originó varios focos secundarios, que han creado lenguas muy irregulares". Sin embargo, asgregó que "con casi toda seguridad será un gran incendio, por encima de las 500 hectáreas".