La última entrevista de José Antonio Arrabal en laSexta Noche, enfermo de ELA que se ha suicidado en un vídeo: "Para vivir con un sufrimiento inaceptable prefiero morir"

José Antonio Arrabal ha decidido quitarse la vida en un video reivindicativo donde exige una ley de suicidio asistido y de eutanasia en España. En diciembre del pasado año dio su última entrevista a laSexta Noche y en ella ya avanzaba que su estado de salud se estaba deteriorando: "El tema se está complicando mucho, me encuentro muy cansado".

Precisamente por este motivo ya estaba preparando su suicidio asistido, su último día de vida antes de que perdiera completamente la movilidad y no pudiera ni siquiera llevarse a la boca un vaso con unas pastillas. Arrabal lo tenía claro: "No quiero llegar a un punto donde el sufrimiento sea inaceptable. Para mi vivir de esa manera no es vivir. Para vivir de esa manera prefiero no morir".

Su alegato tanto en el vídeo que ha publicado El País como en la entrevista que dio a laSexta Noche era simplemente pedir una regulación en España, una ley de suicidio asistido que le permitiera morir dignamente. "En España no puedes hacer nada, o te tiras al tres o nada. Yo quiero asegurar que mi muerte sea efectiva: sin sufrimiento y sin dolor", defendió Arrabal en laSexta Noche.

Su reivindicación parece sencilla y su argumento también: "¿Cómo alguien puede obligar a otra a estar viviendo hasta que no pueda más? ¿Qué más da que yo me tire al tren que se promueva una ley donde pueda morir dulcemente?". El suicidio de Arrabal ha vuelto a poner sobre la mesa si es necesaria una regulación en España, y él lo tenía claro: "Hacer una ley que permita el suicidio asistido no es difícil".