La Policía Federal Mexicana busca con perros y helicópteros a Pilar Garrido, la española desaparecida

Su foto ya está circulando por todo México con la ropa que llevaba hace 15 días, cuando desapareció. El presunto secuestro sin petición de rescate tiene desconcertada a la familia. "No sabemos de qué se trata, si es un grupo pequeño, si eran jóvenes, si les ha venido grande o si le han vendido a otro cártel" afirma Teresa Garrido, hermana de Pilar.

Según la denuncia de su marido, él, pilar y el bebé de ambos regresaban a Ciudad Victoria después de pasar el día en la playa cuando un coche con tres hombres les interceptó en mitad de la carretera, encañonaron al marido y se llevaron a Pilar. Según relata la hermana de la desaparecida, al marido de Pilar le amenazaron: "Lo apuntan con una pistola en el pecho y le dicen 'cómo te muevas te mato, te llamaremos en 24 horas'".

Los medios mexicanos ya se han hecho eco de la noticia pero, de momento, está considerada oficialmente como 'desaparecida' y no 'secuestrada'. Así al menos lo ha explicado en la televisión el portavoz de seguridad del Estado: "No puede considerarse un secuestro si no ha habido una petición de rescate". Pilar es de Massalavés, Valencia, y vivía junto a su familia desde hace tres años en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos de México.

"Estamos en contacto con la familia, la familia con el Consulado y el propio Ministro de Exteriores y el Secretario de Estado están haciendo un seguimiento de este caso", así lo ha afirmado Juan Carlos Moragues, Delegado del Gobierno en Valencia y confirma que están trabajando con la Policía Federal de México que ya está peinando la zona con perros y helicópteros en busca de Pilar.