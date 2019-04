Interrogan al entorno de Diana Quer para reconstruir las últimas horas de la desaparición: "Hay contradicciones"

La Guardia Civil está teniendo dificultades para reconstruir con exactitud las últimas horas del día de la desaparición. Según ha explicado Juan Carlos Quer hay testimonios contradictorios.

"Me consta que existen contradicciones. Esta es una de las dificultades que se está encontrando la Guardia Civil para poder avanzar en la investigación. Y en tanto existan contradicciones, la reconstrucción que se está haciendo puede resultar fallida."

Por eso, los encargados de la investigación están volviendo a tomar declaración a algunos testigos ante la falta de precisión en sus declaraciones.

"Van nuevamente a interrogar tanto a familiares, en este caso a la madre como a testigos, para conseguir más datos y que estos datos faciliten la búsqueda y la investigación", ha manifestado Serafin Giraldo, portavoz del sindicato de Policía UFP.

Se están centrando en el entorno más próximo de la joven, sus amigos de Madrid y su familia. Además, están revisando de nuevo las cámaras de seguridad de las gasolineras y las carreteras próximas en busca de algún detalle que hayan podido pasar por alto. Porque 15 días después todas las hipótesis siguen abiertas.

"De momento me consta que están todas las líneas de investigación abiertas y de que no se puede cerrar formalmente ninguna. Porque no hay no hay ninguna pista definitoria que diga este es el único camino por el que debemos seguir", ha afirmado el padre de Diana.

La madre de la joven ha abandonado esta mañana su casa de A Pobra para estar unos días en Madrid, donde se reunirá con su abogado. Mientras tanto la alerta internacional se ha extendido a Polonia y Grecia, después de que este fin de semana ya se iniciara en Portugal, Francia, Suiza y Bélgica.