La disculpa, con pulla incluida, de Lucas a la madre de Gabriel: "No hubiera estado mal que se hubiera hecho en privado, pero, no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas"

"Le pido mis más sinceras disculpas a esa señora", ha asegurado Lucas durante un concierto en San Sebastian de los Reyes, Madrid, en referencia a Patricia Ramírez. El cantante reconoce que debían "haber pedido permiso" para usar la imagen del pequeño asesinado. "Pero ustedes saben que somos todo corazón. No pensábamos que iba a molestar ese gesto", se ha excusado el artista frente a su público.

"Queríamos ser un altavoz para que esa causa no muriera. Pero, aún así le pido perdón, señora, por lo grosero que fui", han sido las primeras palabras púlicas de Lucas tras el revuelo suscitado por el vídeo en el que mostraba su enfado por la petición de los padres de Gabriel Cruz de que no usaran la imagen de sus hijo en sus conciertos cuando piden justicia para varios menores asesinados en el marco de una iniciativa que apuesta por la prisión permenante revisable en tales supuestos.

Aunque con excusas, hasta ese momento las palabras del cantante versaban sobre una disculpa sin dobleces hacia la madre de Gabriel Cruz. "Queremos zanjar esto y pasar página", afirmaba Lucas, que en todo momento hablaba en nombre del dúo. Sin embargo, el perdón que Lucas pedía a Patricia Ramírez, no se quedó ahí. "Eso sí, no hubiera estado mal que esto se hubiera hecho por privado, que ella nos hubiera llamado personalmente a nosotros", ha sido la pulla que le ha lanzado. "Pero no pasa nada, la culpa es de Adi y Lucas", ha añadido.

"Fui grosero, en el contexto no sé si estamos de acuerdo o no", ha reconocido el artista que también ha querido agradecer al padre de Mari Luz Cortés el apoyo mostrado tras la polémica.