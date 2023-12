El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha archivado este jueves la investigación sobre la explosión de gas acontecida el pasado 1 de agosto en el número 32 de la calle Goya de esta capital castellanoleonesa, en el que murió una mujer, al comprobarse que se trató de un "accidente" y no apreciar indicios de delito.

Según la resolución emitida por el Juzgado y difundida este jueves, de las diligencias practicadas en la vivienda, el piso 1ºC del bloque, donde vivía la mujer fallecida, se detectó en la conducción de gas del domicilio una 'T' con uno de los empalmes sin soldar. Como destaca el informe, se detectó por la empresa suministradora en la casa de la fallecida, y el foco de la fuga produjo un consumo de gas de 52 metros cúbicos, cuando la media para ese piso y los demás con contrato era de 2,5 metros cúbicos.

En la fuga por ese punto se sitúa pues, según la investigación, el origen de la explosión, dado que "el gas fluye a presión baja y no es fácilmente detectable". "No falló en años, pero por la colocación de encimera nueva se pudo producir la pérdida de estanqueidad de la conducción", refleja ahora la resolución judicial. A partir de este momento, continúa el escrito, "se podrá discutir si existe responsabilidad de la suministradora, instaladora, empresa de mantenimiento, de quien dependía comprobar las revisiones o realizar las inspecciones oportunas", pero, en todo caso, "la etiología del siniestro es accidental, no otra".

Es por ello que la resolución remarca que "no se aprecian indicios de delito, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles, a tratar en la jurisdicción civil", por lo que ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por la vía criminal. En cuanto a la causa de la fallecida, la ventana de la habitación derecha fue "desplazada por la explosión a más de 80 metros de distancia, lo que da una idea de la magnitud de la misma", anota la resolución.

Por último, y a la vista del contenido del informe sobre instalación, reforma, mantenimiento, revisiones, con posibles responsabilidades no penales, el Juzgado ha remitido el testimonio del mismo a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, para su actuación administrativa, y al Ayuntamiento de Valladolid en relación al local de uno de los bajos del edificio.