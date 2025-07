Juventud envía a la Fiscalía un informe de la psicóloga del hijo de Juana Rivas en España para evitar que se vaya con su padre

El Gobierno ha enviado a la Fiscalía el informe que ha elaborado la psicóloga que atiende al hijo de Juana Rivas en España. En el documento al que ha tenido acceso laSexta cuenta lo que pasó el pasado lunes en el Punto de Encuentro Familiar (PEF). En concreto, relata que el niño de 11 años sufrió, que el entorno del padre le presionaba y que repetía una y otra vez que no quería irse. Sin embargo, este viernes, si no hay ningún cambio, Daniel se irá.

La presión a la que se vio sometido el pequeño se vio en la calle y, según la psicóloga que le acompañó, también se vivió dentro. Y es que el niño expresó en todo momento un rechazo rotundo a marcharse, al tiempo que manifestaba sentir miedo hacia su padre, Francesco Arcuri. "Ha contestado, llorando, que no podía volver con un maltratador", reza el escrito.

Fragmento del informe de la psicóloga.

Según la psicóloga, el niño ha asegurado que su padre ha estado siete años pegándole. Si bien ella no pudo estar con él en la sala, sí que entró una psicóloga externa facilitada por el mismo Arcuri. Esta trabajadora estuvo "intentando convencerle de que volver era una buena idea, porque en Italia había mucha gente acompañándole y preocupada por él".

Fragmento del informe.

Desde fuera de la sala, asegura que escuchó gritar al niño desaforado [[LINK:INTERNO|||Article|||687f87fcd4a33e00072abd65|||"'ayuda, ayuda, ayuda… me estáis arruinando la vida… me estáis matando'"]]. Además, explica que la Policía obligó a salir a Gabriel, el hermano mayor que se negaba a separarse de Daniel. Lo hicieron mediante la advertencia de consecuencias legales si no se marchaba. En ese sentido, la psicóloga lamenta que sí permitieron entrar a Arcuri, pese a la negativa del menor.

Fragmento del informe de la psicóloga.

Ahora, el Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido este informe a la Fiscalía con el fin de que "intervenga porque lo que describe es una situación muy dura, muy difícil. Hay que escuchar al niño para que se pueda quedar", ha señalada su titular, Sira Rego. Por su parte, la defensa de Arcuri asegura que ese relato no refleja la verdad de lo que ocurrió dentro.

No obstante, al informe de la psicóloga se suma la carta que el mismo Daniel ha enviado a distintas instituciones, después de lo que vivió el pasado lunes. En ella, habla de patadas y puñetazos, incluso asegura que su padre le amenazó con un cuchillo. También su hermano Gabriel ha escrito una misiva en la que suplica que "no permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace ocho años". Si nadie hace nada, este viernes Daniel tendrá que irse con su padre a Italia.