El hijo menor de Juana Rivas se niega a irse con Arcuri y se quedará por el momento en España

El hijo menor de Juana Rivas se queda de momento con su madre, al menos hasta el viernes, porque, a pesar de que ella ha cumplido el mandato judicial de entregárselo a Francesco Arcuri, el niño se ha negado a irse con su padre, que tiene su custodia, pero también un juicio pendiente en Italia por maltrato hacia sus dos hijos.

A la vista de que el pequeño no quería marcharse con él, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha decidido aplazar la entrega del menor, que estaba fijada para este martes por orden judicial. De esta forma, Daniel volverá con su madre hasta que se pueda ejecutar la resolución de los tribunales italianos que obliga a Rivas a devolver al niño a su padre.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, la jueza acuerda la devolución del menor a su madre, con quien se encontraba viviendo en Maracena desde el pasado mes de diciembre, cuando viajó a España desde Italia para pasar las vacaciones de Navidad, puesto que "es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción".

No obstante, la jueza requiere nuevamente a Rivas que realice la entrega del menor el próximo viernes, 25 de julio. A su vez, convoca el miércoles solo a la representación procesal de ambas partes y a la Fiscalía para efectuar los requerimientos necesarios para cumplir la resolución de la Justicia italiana.

Además, la jueza pide de forma urgente un informe del personal técnico que ha atendido al niño en el punto de encuentro familiar donde se iba a llevar a cabo su entrega sobre "el lugar, condiciones y modo" en que esta podría realizarse "salvaguardando el superior interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias para su beneficio".

La escena que se ha vivido este martes en ese punto de encuentro ha sido desgarradora. Visiblemente afectada, Juana Rivas llegaba allí con Daniel y su hijo mayor de edad, Gabriel, después de que el Tribunal Constitucional no admitiera su recurso de amparo para frenar la entrega del niño a Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, y de que la víspera también la Audiencia Provincial de Granada rechazara su intento por paralizarla.

El menor, que lloraba amargamente a su llegada al lugar -"No me quiero ir, me va a matar", ha dicho incluso delante de la prensa-, ha pasado dentro unas tres horas en las que se ha negado a irse con su progenitor, que finalmente ha abandonado el lugar en el coche de su abogado y sin el niño. Tras conocerse la decisión judicial que aplaza su entrega al padre al viernes, el pequeño ha abandonado el punto de encuentro de la mano de su hermano mayor, esta vez sonriente. Al menos por el momento, Daniel se queda en casa.