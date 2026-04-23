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Crimen de Esther

El primer cotejo de las muestras halladas en el zulo de Traspinedo descarta restos de ADN de Esther

Sí pero...Los investigadores del caso volvieron a registrar el domicilio de Óscar tras el hallazgo de un zulo, escondido bajo una cama. Conocemos los resultados del primer cotejo de muestras recogidas en la vivienda para ser comparadas con el ADN de la víctima.

Esther LópezEsther LópezlaSexta

Este jueves hemos conocido una novedad importante en el caso que investiga la desaparición y crimen de Esther López en Traspinedo, un pueblo cercano a Valladolid. Y es que, la Guardia Civil ha confirmado que no han hallado pruebas nuevas ni restos de ADN de Esther, víctima, en la casa del único acusado por su muerte: su amigo Óscar.

* Noticia en ampliación.

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