El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Navalcarnero (Madrid) ha puesto en libertad a la madre de los niños sustraídos de un centro de menores de Aranjuez y a su pareja, aunque ella ingresará en prisión en cumplimiento de una condena previa.

Los niños fueron hallados ayer por la policía en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios tras pasar diez días en paradero desconocido. En ese momento la madre y su pareja fueron detenidos por la comisión de un presunto delito de sustracción de menores que ahora investigará el juez.

Además, a ambos se les ha impuesto la medida cautelar de la obligación de firmar en sede judicial cada quince días. Sin embargo, ella ingresará en prisión porque había un mandato de ingreso anterior por la condena por la comisión de un delito de robo con fuerza.

El juez se ha inhibido a favor del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción nº 2 de Aranjuez (Madrid), el órgano que conoce del asunto, pues el que incoó las diligencias previas al conocerse la desaparición de los menores.

Se los llevó en una salida programada

Los pequeños tenían una salida programada del centro el domingo, 14 de noviembre, con su madre, que debería haberlos devuelto ese mismo día. Precisamente, esta mujer, de 28 años, tenía una requisitoria pendiente por no haberse personado en un juicio. A través de las primeras pesquisas policiales, que lleva la UFAM de Policía Nacional de Aranjuez, se pudo comprobar que esta mujer huyó con sus hijos y su actual pareja.

Finalmente, encontraron a los pequeños, a quienes los agentes se llevaron en coche mientras procedían al arresto de la pareja. La detención y el rescate tuvieron lugar en un piso de Cadalso de los Vidrios. "A través de las pesquisas que realizaron los agentes se consiguió localizar a la madre y, gracias a varios dispositivos de vigilancia, se procedió a la detención", ha explicado Aida Cimas, portavoz de la Policía Nacional. La policía también recibió la llamada de esta vecina del mismo bloque donde fueron localizados.

"Me puse a ver las redes sociales y en ese momento apareció una foto de los tres niños desaparecidos, hablé con mi hijo y me confirmó que eran ellos. Me armé de valor y fui a la Policía", ha contado esta vecina. Poco después, el padre de los tres hermanos, Miguel Cebrián, que ha pasado diez días de auténtica angustia, se reunió finalmente con ellos. "Los abracé y besé, y estoy deseando cogerlos mañana y disfrutar el fin de semana con ellos", ha relatado.

A Miguel le gustaría recuperar la custodia de sus hijos, tutelados por la Comunidad de Madrid desde hace cinco años. Pero, a pesar de todo, no quiere impedir a los pequeños que vean a su madre: "No le quiero quitar nunca a sus hijos". Ella y su actual pareja siguen detenidos y a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Mientras, los pequeños han vuelto a la residencia tutelada de Aranjuez.