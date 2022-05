Johnny Depp volvía a declarar este miércoles en el juicio por difamación que le enfrenta a su exmujer Amber Heard, donde el actor ha negado las alegaciones de malos tratos por parte de la actriz, que le acusa de haber abusado de ella física y sexualmente durante su relación.

Desde el estrado, Depp ha arremetido contra las acusaciones de su expareja, que tachó de "horribles, ridículas, humillantes, dolorosas, salvajes, inimaginablemente brutales, crueles y falsas".

"Ningún ser humano es perfecto, pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual ni abuso físico", defendió, después de que, a lo largo del juicio, Heard haya relatado cómo el actor la habría insultado, golpeado, amenazado de muerte e incluso violado con una botella de cristal.

A preguntas de su abogada, el intérprete declaró este miércoles que Heard le habría pegado a él durante su luna de miel en Singapur, tras su boda en 2015. En concreto, la letrada le preguntó por una fotografía que la entonces pareja se hizo junto a trabajadores del Orient Express en ese viaje y en la que, según Depp, se aprecia una lesión en su rostro "con un ojo morado".

Preguntado acerca de cómo se produjo, el actor ha comenzado a dar una explicación cuando el abogado de Heard le ha interrumpido con una objeción por no estar respondiendo directamente a la pregunta. "La señorita Heard me golpeó, ¿así mejor?", ha afirmado entonces Depp.

Mensajes del móvil de Depp y el testimonio de Kate Moss

Durante la sesión, los abogados de Amber Heard han preguntado a Johnny Depp por unos mensajes extraídos de su teléfono móvil en los que presuntamente se refería a los genitales de una mujer como "legítimamente míos".

"Lo necesito, lo quiero, lo cojo", rezaba el mensaje, cuya autoría ha negado el actor, que ha sugerido que otra persona podría haber utilizado su teléfono o que incluso los mensajes podrían haber sido manipulados.

Previamente, durante la sesión del miércoles testificó también Kate Moss, que fue pareja de Depp en los 90. La modelo británica compareció de forma telemática desde Inglaterra y negó que Depp la hubiera empujado por unas escaleras durante su noviazgo. "Nunca me empujó, me dio una patada ni me empujó por ningunas escaleras", afirmó.

Moss ofrecía esta declaración después de que Heard aludiera a ese supuesto incidente en un testimonio previo, en el que relató que en una ocasión habría dado un bofetón al actor porque pensó que iba a empujar a su hermana por unas escaleras, tal y como pensaba que había hecho con Moss en el pasado.

La hermana de la actriz, precisamente, declaró la semana pasada que fue testigo de cómo Depp golpeó repetidamente en la cara a Heard durante una discusión en marzo de 2015.

En el juicio, que arrancó el pasado 11 de abril, el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que publicó en 'The Washington Post' después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido abuso doméstico, aunque sin mencionarle, y le pide 50 millones de dólares como compensación. Heard, a su vez, alega que su exmarido ha impulsado una campaña de difamación contra ella y le reclama 100 millones.