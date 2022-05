La modelo Kate Moss ha intervenido como testigo en el juicio que enfrenta al actor Johnny Depp con su exmujer, la también actriz Amber Heard, después de que esta mencionara a Moss ante el jurado popular, asegurando que Depp la empujó por unas escaleras.

Moss ha intervenido en el juzgado de Fairfax por petición de los abogados de Depp, con quien mantuvo una relación romántica entre 1994 y 1998. Casualmente fue la propia Heard quien dio pie a que la modelo intervenga en el juicio, cuando al describir un altercado entre Depp y su hermana dijo que le "recordó" a un rumor por el que supuestamente el actor empujó por las escaleras a Moss.

"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé", aseguró Heard tras reconocer que pegó al actor para defender a su hermana mientras ambos discutían.

En esta línea, Moss ha negado que Depp fuera el causante de ese incidente y ha asegurado que en esa caída fortuita fue él quién la ayudó: "Estábamos saliendo de la habitación. Él salió antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda. Grité, porque no sabía qué había ocurrido y sentía dolor. Él vino corriendo a ayudarme, me llevó a mi habitación y buscó atención médica para mí".

"Él nunca me empujó ni me tiró por ningunas escaleras", ha reiterado tajante la modelo ante las preguntas del abogado del actor. "No hay nadie que me haya cuidado tan bien como Johnny lo hizo, y eso es algo que eché de menos después. Cuando rompimos perdí a la única persona en quien podía confiar", ha dicho.

El 11 de abril comenzó la batalla legal en la que el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario 'The Washington Post' en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" sin mencionarle.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico 'The Sun' por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".