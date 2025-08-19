Ahora

No sería violencia de género

Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés (Asturias)

Los detalles El homicidio habría tenido lugar en la noche de este pasado lunes y un hombre se encuentra detenido por los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Europa Press

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de La Folleca, en Avilés, según han confirmado fuentes de Delegación de Gobierno a Europa Press.

El homicidio habría tenido lugar en la noche de este pasado lunes y un hombre se encuentra detenido por los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

Según Delegación de Gobierno, no se trata de un caso de violencia de género.

