Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés (Asturias)

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Los detalles El homicidio habría tenido lugar en la noche de este pasado lunes y un hombre se encuentra detenido por los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de La Folleca, en Avilés, según han confirmado fuentes de Delegación de Gobierno a Europa Press.

Según Delegación de Gobierno, no se trata de un caso de violencia de género.