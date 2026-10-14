Investigan como homicidio el hallazgo de una anciana muerta en su piso en Burgos

Los detalles Fue la cuidadora la que encontró a la mujer fallecida y dio el aviso. La víctima, de 83 años muerta, estaba maniatada y la casa "estaba revuelta", por lo que las primeras hipótesis apuntan a un robo.

La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de una mujer de 83 años muerta y maniatada en su vivienda en Burgos, en el barrio de Gamonal. El piso presentaba indicios de haber sido revuelto, pero la puerta de entrada no estaba forzada. El suceso ocurrió entre las cuatro y las seis de la tarde, cuando la mujer estaba sola tras la salida de su hijo. Fue encontrada por su cuidadora, quien dio el aviso. La Policía Científica y Judicial investigan el caso, que podría estar relacionado con un robo, y esperan el informe preliminar de la autopsia para esclarecer los hechos.

La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de una mujer de 83 años muerta, y maniatada, en su vivienda en Burgos, ubicada en la calle Vitoria del barrio de Gamonal, un piso que presentaba indicios de haber sido revuelto pero que no tenía forzada la puerta de entrada.

El hallazgo tuvo lugar pasadas las seis de la tarde, han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno, por parte de una persona cercana a la mujer, en una de las habitaciones de la vivienda, y la Policía Judicial ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha explicado a los medios de comunicación que el suceso se habría producido entre las cuatro y las seis de la tarde, en el espacio de tiempo en el que la mujer se quedó sola en casa desde que se fue su hijo después de comer y llegó una cuidadora de tarde.

Fue la cuidadora la que encontró a la mujer fallecida y dio el aviso. A continuación llegó la Policía Local y luego la Nacional, cuyas unidades de Científica y Judicial se han hecho cargo de la investigación, que según las primeras hipótesis "y por lo revuelta que estaba la casa" estaría relacionada con un robo.

De la Fuente ha indicado que la mujer presentaba una insuficiencia respiratoria y tenía problemas de movilidad, circunstancias que por sí solas podrían haber provocado su muerte ante la entrada de algún intruso en la vivienda, ya que además se encontraba maniatada, ha confirmado el Subdelegado.

Ha insistido en que el caso está bajo investigación, para esclarecer exactamente lo sucedido y que, aunque la mujer vivía sola, su hijo pasaba a diario por el domicilio y, además, contaba con dos mujeres que cuidaban de ella, una por la mañana y otra por la tarde.

Policía Científica ha recabado pruebas en un registro del domicilio, mientras que la unidad Judicial ha tomado declaración a la cuidadora y al entorno de la víctima, y se espera que el informe preliminar de la autopsia aporte información que permita concretar cómo se produjo el fallecimiento.

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