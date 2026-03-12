Ahora

No hay detenidos

Muere un hombre tiroteado desde la calle cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

Los detalles Los servicios de emergencias trataron de efectuar las labores de reanimación aunque sin éxito. La Policía Nacional investiga lo ocurrido sin que se hayan producido detenciones por el momento.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalImagen de archivo de un coche de la Policía NacionalAgencia EFE
Un hombre de 59 años ha muerto en la noche de este miércoles al recibir un impacto de bala cuando se hallaba en el balcón de su casa en un barrio del centro de la ciudad de Alicante.

El suceso ocurrió en torno a las 22:00 horas en la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, junto al Bulevar del Pla, donde la víctima, de nacionalidad colombiana, fue tiroteada desde la calle en circunstancias que investiga la Policía Nacional, sin detenciones por el momento.

Los servicios de emergencias trataron de efectuar las labores de reanimación aunque sin éxito, y el cadáver ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad donde se le realizará la autopsia.

