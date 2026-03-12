Muere un hombre tiroteado desde la calle cuando estaba en el balcón de su casa en Alicante

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Un hombre de 59 años falleció tras recibir un disparo mientras estaba en el balcón de su casa en el barrio de Carolinas Altas, Alicante. El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la calle Enrique Monsonis, cerca del Bulevar del Pla. La víctima, de nacionalidad colombiana, fue atacada desde la calle en circunstancias que aún investiga la Policía Nacional, sin que se hayan realizado detenciones. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencias por reanimarlo, el hombre murió y su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia.

