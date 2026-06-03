Inversiones "rídiculas" y silencio por respuesta: los vecinos de Castilla y León se vuelven a ver solos ante los fuegos del verano

¿Por qué es importante? Hace menos de un año, esta zona de León ardió durante días. Ahora, desde arriba, el paisaje parece detenido: árboles negros, silencio y una extensión inmensa que todavía cuesta imaginar verde.

Casi un año después del devastador incendio en la comarca de la Valdería, León, que arrasó más de 150.000 hectáreas, el equipo de laSexta vuelve al lugar para evaluar los cambios prometidos por la Junta de Castilla y León en términos de prevención. Sergio, presidente de la junta vecinal, expresa su frustración por la falta de apoyo gubernamental, señalando que los vecinos han mantenido el monte por su cuenta. A pesar de pagar impuestos, sienten que no reciben inversión adecuada en infraestructura forestal. Sara Mateos, agente medioambiental, critica las inversiones ineficaces, como el sistema de radiocomunicaciones y la red de videovigilancia. La Consejería de Medioambiente ha evitado responder sobre el presupuesto actual, dejando a los residentes en incertidumbre sobre las medidas de protección para la nueva temporada de incendios.

Casi un año después del fuego que arrasó con más de 150.000 hectáreas en Castilla y León, el equipo del Estado del Bienestar de laSexta vuelve al monte más afectado: el de la comarca de la Valdería, en León. Queremos preguntar qué ha cambiado este último año y dónde está la prevención que tanto se prometió a los vecinos afectados desde la Junta de Castilla y León para evitar que sucedeciese lo mismo este verano.

Hemos subido hasta el monte de Felechares con el presidente de su junta vecinal: Sergio. Lo cierto es que llegar hasta aquí con él tiene algo extraño. Apenas hemos empezado a caminar y Sergio señala el horizonte con una mezcla difícil de explicar: memoria, cansancio y algo parecido a la tristeza.

"Nos dejaron solos en verano y lo han vuelto a hacer en invierno"

Hace menos de un año, esta zona de León ardió durante días. Ahora, desde arriba, el paisaje parece detenido: árboles negros, silencio y una extensión inmensaque todavía cuesta imaginar verde. "Esto es un dolor…un dolor...difícil de explicar", suspira Sergio. El sentimiento es común con otros vecinos del pueblo.

Él no mira el monte como lo hago yo o como el que llega de fuera. Donde otros vemos árboles quemados, él ve todo lo que falta. Porque Sergio no es un visitante, ni un cargo político, ni un vecino de paso: es una de las personas que defendió su pueblo del fuego junto al resto, cuando las llamas amenazaban con acercarse demasiado. La persona que recibió personalmente la llamada de la Junta advirtiéndoles de que "nadie" iba a acudir a cubrir ese fuego: no había dotaciones ni se espera que las enviasen. Ya podía arder todo el pueblo: estaban solos.

La pregunta que surge: "¿Qué pasa con mis impuestos?"

Por eso hoy él vuelve a enseñar lo que, dice, las administraciones permitieron que quedase: un monte muerto. "El monte lo queremos muchísimo porque es nuestra vida. Por eso lo defendimos solos. Y lo volveríamos a hacer", resume.

Pero aquí arriba hay otra conversación que aparece enseguida. La de lo que no se ve. Sergio señala caminos, fuentes y pequeños puntos de agua dispersos por el monte. Dice que muchos siguen manteniéndose gracias al trabajo de la propia junta vecinal y de los vecinos: "Los caminos los arreglamos nosotros, las fuentes nosotros… si hay puntos de agua es porque los hace la junta vecinal", cuenta a laSexta.

La pregunta es obvia, y precisamente por esa obviedad, nos vemos obligados a hacérsela: Tú, Sergio, ¿pagas impuestos como el resto? La risa acompaña una respuesta tan dolorosa como indignante: "Nosotros pagamos igual que uno que viva en medio de Madrid. Pero luego, forestalmente hablando, recibimos nada".

Impuestos pagados. ¿Y la inversión?

La pregunta se instala rápido entre los árboles quemados: ¿Y dónde está la inversión? Para responderla nos acompaña también Sara Mateos, agente medioambiental en León y delegada medioambiental del CSIF. Mientras caminamos, señala algo que para cualquiera podría pasar desapercibido: la ausencia de infraestructura forestal. "No hay infraestructura forestal. Se ha abandonado", resume.

Habla de cortafuegos, caminos transitables y puntos de agua: herramientas básicas, dice, para que un incendio pueda frenarse antes de convertirse en incontrolable. "Se están cometiendo los mismos errores desde hace años", lamenta. Y va más allá: "Tenemos dirigentes políticos que viven en una fantasía, que se han autoconvencido de que todo va bien".

La Consejería de Quiñones evita responder a laSexta

A la Junta de Castilla y León, en este último año -y los pasados- se le ha llenado el pecho a la hora de hablar de inversiones para reforzar el operativo de incendios. Tanto en prevención como en extinción. Sin embargo, tras preguntar en repetidas ocasiones cuánto dinero se está destinando exactamente este año a prevención y extinción y cómo se ejecuta, no hemos obtenido respuesta alguna.

Desde la Consejería de Medioambiente señalan que, en un mes, no han tenido tiempo para facilitar a laSextadatos que deberían ser públicos y accesibles para todo el mundo, porque o bien "tenían un Congreso y estaban liados" o "muchos de vacaciones" o, finalmente, "el director de extinción" había decidido que "no se nos facilitaría" antes de que ellos hiciesen su presentación de la campaña del operativo forestal.

Una campaña, sepan, que se dio por iniciada este 1 de junio. A fecha de hoy, día 3, los castellanoleoneses siguen sin conocer el operativo que se supone velará este año por su seguridad frente a los incendios forestales. Así que la Consejería, remite a laSexta o bien a la partida del año pasado o a partidas generales (accesible para cualquier ciudadano) difíciles de analizar sobre el terreno.

Inversiones en incendios forestales rídiculas: "Millones tirados a la basura"

Sara Mateos lo intenta traducir con ejemplos concretos. Uno de ellos: 228.000 euros destinados al mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones del operativo forestal. "Se está invirtiendo en mantener un sistema de radio que no funciona, que no nos da cobertura y eso pone en peligro el operativo. 228.000 euros tirados a la basura", denuncia.

Otro ejemplo: 11 millones de euros para una red de videovigilancia. "Son cámaras que nadie ve porque no hay personal contratado para verlas. A la Consejería se le olvidó contratar ese personal asique las cámaras están apagadas", sostiene. Y añade: "Son un puñado de cámaras compradas en supermercados. No sirven para proteger nada".

Los ejemplos no cesan. En 2023 se destinaron 7,6 millones de euros para contratar cinco autobombas, con sus respectivas brigadas forestales, hasta este 2026. "Hicieron un renting, básicamente, con casi ocho millones de euros. Alquilaron esas autobombas a la Comunidad de Madrid. Con ese dinero se podrían haber comprado hasta 28 autobombas propias. Que, además, no hubiesen servido solo tres años. Sino toda la vida útil de ese vehículo", denuncia.

Mientras Sara habla, el monte permanece inmóvil detrás: "Son inversiones no solo ridículas, también inútiles". La temporada de alto riesgo de incendios ya ha comenzado. Y desde aquí arriba, casi un año después, la pregunta sigue siendo tan sencilla como incómoda: qué ha cambiado para proteger este monte… y a quienes viven en él.

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