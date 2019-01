Los intersexuales alemanes ya pueden identificarse como "personas del tercer género"

Los intersexuales alemanes ya pueden identificarse en su registro civil y en sus documentos de identidad como "personas del tercer género" como consecuencia de la entrada en vigor de una ley aprobada por el Bundestag a mediados de diciembre.

La ley es la respuesta del legislativo a una sentencia del Tribunal Constitucional que calificó de discriminatorio con los intersexuales el que fueran obligados a identificarse como personas del género masculino o del género femenino.

Para la Asociación de Gay y Lesbianas (LSVD) la nueva ley es insuficiente en la medida en que la personas que quieren registrarse como pertenecientes al tercer género tendrán que presentar por regla general un certificado médico.

La LSVD considera que con eso la definición de la identidad de género reduce a características físicas objetivas y no se toman en cuenta factores sociales y psicológicos.

La intersexualidad no debe confundirse con la transexualidad que tiene que ver con personas que fisiológicamente pueden identificarse claramente como hombres o mujeres pero no se sienten satisfechos con su género. En la intersexualidad, en cambio, no hay una definición clara del género desde el punto de vista fisiológico y anatómico.