Un interno del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mata presuntamente a otros dos

Los detalles Un funcionario descubrió la escena durante una de las primeras rondas nocturnas en el Hospital Psiquiátrico. Al entrar en una celda encontró a un interno sentado en su cama, a un compañero muerto y a otro gravemente herido, que falleció poco después.

Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han muerto presuntamente a manos de un compañero de celda, según Instituciones Penitenciarias y ACAIP-UGT. Un funcionario descubrió el incidente durante una ronda nocturna en el módulo residencial 3, encontrando a un interno en su cama mientras sus compañeros yacían sin vida o gravemente heridos. Una víctima sufrió lesiones en la cabeza y la otra murió asfixiada. El presunto autor fue trasladado al módulo de agudos. La Policía Científica, la Policía Judicial y otros organismos se desplazaron al lugar para investigar y levantar los cadáveres.

Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han fallecido en la madrugada de este lunes, presuntamente asesinados por un compañero de celda, según han informado Instituciones Penitenciarias y el sindicato ACAIP-UGT.

Fuentes del sindicato han explicado a EFE que un funcionario descubrió los hechos durante una de las primeras rondas nocturnas en el módulo residencial número 3 del centro. Al acceder a la celda encontró a un interno sentado sobre su cama, mientras uno de sus compañeros yacía sin vida y el otro presentaba heridas de extrema gravedad.

Tras alertar al resto del personal y a los servicios médicos, los funcionarios comprobaron que una de las víctimas había sufrido gravísimas lesiones en la cabeza, mientras que la otra habría fallecido por asfixia en la cama.

El presunto autor fue trasladado de inmediato al módulo de agudos, mientras el personal sanitario intentaba, sin éxito, reanimar a uno de los internos.

Hasta el Hospital Psiquiátrico Penitenciario se desplazaron efectivos de la Policía Científica y de la Policía Judicial, la autoridad judicial, personal forense, el servicio de emergencias 061, representantes de la Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para hacerse cargo de la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.

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