Unas 2.700 personas pudieron morir por problemas vinculados al calor en Inglaterra y Gales

Un agente de policía da agua a un soldado británico que está de guardia frente al Palacio de Buckingham, durante una jornada de calor en Londres.

Los detalles Las altas temperaturas conllevan riesgos como el agotamiento por calor, golpe de calor, estrés para el corazón y los riñones, y el agravamiento de enfermedades crónicas, tales como cardiopatías, afecciones pulmonares y diabetes.

Un análisis realizado por investigadores del Imperial College de Londres, la Oficina de Meteorología y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres sugiere que unas 2.700 personas podrían haber muerto en Inglaterra y Gales debido a las olas de calor récord registradas en mayo y junio. Durante estos meses, las temperaturas alcanzaron máximos de 35,1 y 37 grados Celsius, respectivamente. El estudio utilizó datos meteorológicos y modelos climáticos para estimar las muertes relacionadas con el calor, destacando que unas 550 personas murieron en mayo y 2.200 en junio. Las altas temperaturas, combinadas con alta humedad, aumentan riesgos como el agotamiento por calor y agravan enfermedades crónicas, afectando también la salud mental y la violencia.

Unas 2.700 personas pudieron haber muerto por problemas vinculados a las olas de calor récord registradas en los meses de mayo y junio en Inglaterra y Gales, según un análisis divulgado este lunes por expertos en el Reino Unido.

Investigadores del Imperial College de Londres, la Oficina de Meteorología (Met, en inglés) y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, en inglés) hicieron este cálculo después de las altas temperaturas acompañadas por alta humedad.

El estudio analizó los periodos correspondientes a las olas de calor récord de mayo -cuando las temperaturas alcanzaron un máximo de 35,1 grados Celsius- y de junio -mes en el que se registraron marcas superiores a los 37 grados-.

Para estimar el número de fallecidos y compararlo con las vidas que se habrían perdido en un clima no alterado por este calentamiento global, el análisis utilizó datos meteorológicos, modelos climáticos e investigaciones sobre mortalidad asociada al calor.

Así, estimó que unas 550 personas pudieron fallecer por causas relacionadas con el calor durante los nueve días que duró la ola de calor de mayo, y unas 2.200 durante los 11 días asociados al calor en junio en Inglaterra y Gales.

Las altas temperaturas conllevan riesgos como el agotamiento por calor, golpe de calor, estrés para el corazón y los riñones, y el agravamiento de enfermedades crónicas, tales como cardiopatías, afecciones pulmonares y diabetes, subrayan los expertos.

También repercuten negativamente en la salud mental, favorecen la violencia y aumentan el riesgo de muerte por ahogamiento. Mark McCarthy, experto de la Met, calificó de "excepcionales" estas dos olas de calor.

Señaló que los umbrales para declarar una ola de calor rara vez se alcanzaban en mayo, pero que este año las temperaturas diurnas en Inglaterra y Gales superaron ampliamente en 15 grados la media mensual, registrándose además récords de temperatura nocturna.

La ola de calor de junio, que motivó la emisión de alertas rojas por calor extremo durante varios días consecutivos, destacó tanto por la humedad como por las altas temperaturas, afirmó.

"Fueron olas de calor extremas para el Reino Unido y para toda Europa occidental, y resultan especialmente excepcionales por el momento en que se produjeron, tan temprano en el año", indicó.

"Esta combinación de calor diurno extremo, alta humedad y noches cálidas contribuye realmente a agravar el impacto de estas olas de calor en nuestras infraestructuras, el transporte y la agricultura, y, sobre todo, en nuestra salud y bienestar", explicó McCarthy.

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