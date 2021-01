Francisco Rivero, un vecino del centro Madrid, está indignado con el estado de las calles una semana después de la gran nevada. En concreto, Rivero ha manifestado en laSexta su descontento con el estado de la calle Embajadores de Madrid, en la zona donde da comienzo el Rastro, donde, tal y como se puede ver en las imágenes, hay montañas de más de un metro de hielo y montones de basura acumulados en la acera.

"Quiero denunciar la insalubridad que esto supone para los vecinos. Esas montañas de hielo llevan tres días en la acera", manifiesta, tras lo que critica "la dejadez del Ayuntamiento de Madrid con esto, que quiere declarar la capital como zona catastrófica y no hace nada por limpiar las calles", manifiesta.

En la misma línea, el hombre lamenta que desde la gran nevada apenas ha visto máquinas quitanieves. "Hace 12 años, cuando cayó otra nevada, veías a operarios echando sal y máquinas quitanieves pasando continuamente, pero esta vez lo único que hicieron fue echar sal dos días antes de lo gordo", denuncia.

Sin embargo, Rivero no solo critica el comportamiento del Ayuntamiento de Madrid, sino también "el poco civismo" de los vecinos que tiran montones de basura en el suelo, incluyendo un colchón viejo.

Asimismo, el hombre no entiende por qué los camiones de recogida de basura no han acudido a la zona, cuando ya se ha limpiado la nieve de la calzada, por lo que podrían pasar los vehículos, al igual que no comprende por qué sigue habiendo montañas de hielo en la acera desde hace tres días.

Para Rivero, se trata de una situación "intolerable" fruto de "la ineptitud" del Ayuntamiento "que no hace absolutamente nada" para revertir la situación. "Este sábado fue el primer día que pude salir a la calle", ha expresado el vecino del centro de la capital, quien cree que "es muy peligroso" que los niños vuelvan el miércoles al colegio con las calles en este estado.

Francisco Rivero ha tomado unas fotografías este domingo de la calle Embajadores donde reside para ilustrar su denuncia, unas impactantes instantáneas que te mostramos a continuación: