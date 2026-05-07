Cristina Valido (CC) dice que Clavijo ha llamado al presidente sin recibir respuesta: "Me cuesta entender que Sánchez no haya tenido tiempo"

Minutos antes de terminar la reunión entre Política Territorial, Sanidad y Canarias por la crisis del hantavirus, la diputada entraba en Al Rojo Vivo para dar cuenta del enfado que en aquel momento seguía teniendo el Gobierno canario por la supuesta falta de información del Gobierno central. La reunión terminó minutos después de que Valido fuera entrevistada.

El choque entre el Gobierno central y el autonómico de Canarias parece no terminar por la crisis del hantavirus. Canarias critica la falta de información, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que la información ha sido exacta y puntual minuto a minuto, es más, que ella misma habló con Fernando Clavijo, presidente de la comunidad, por Coalición Canarias (CC), en varias ocasiones.

Cristina Valido, diputada por CC en el Congreso de los Diputados, explica a Antonio García Ferreras, en directo para Al Rojo Vivo, a la espera todavía en el momento de esta entrevista de ver cómo concluye la reunión que está teniendo entre Política Territorial, Sanidad y el Gobierno de Canarias, que "el enfado a esta hora es el mismo. La información pedida desde hace casi 48 horas todavía no se tiene".

"Esta mañana, en una reunión técnica se han comprometido a pasarla en las próximas horas, pero aún no está. Hay preguntas que siguen sin respuesta y lo que queremos es toda la información, que haga que la gente pueda confiar, se pueda tranquilizar y podamos atender a esta situación con la calma que requiere un momento como este", afirma la diputada, insistiendo en que "ni siquiera el presidente del Gobierno ha podido devolver una llamada al presidente Clavijo. Y esto enfada".

De este modo, y según la explicación de Valido, "Fernando Clavijo dijo públicamente que había un WhatsApp, que había solicitado poder hablar con él y que no ha recibido ninguna llamada". E insiste en que "un momento crítico en el que la cogobernanza y la lealtad institucional que nos demandan debe ser la prioridad, me cuesta entender que el presidente Sánchez no haya tenido tiempo para hacer una llamada, para generar tranquilidad y para trasladar que está pendiente de lo que está ocurriendo, algo que sí hace para otros muchos asuntos".

Según la diputada, explica que la información que reclama Canarias es de tipo técnico, epidemiológico, respecto de los enfermos, de los pasajeros, de la logística y "ahí todavía hay muchas lagunas". "No tiene un pase que los canarios se hayan enterado a la misma vez que el Gobierno, ayer, en una rueda de prensa de cuáles eran los planes para evacuar a la llegada del barco a Tenerife. Todo eso se debe comunicar con antelación al Gobierno al que le pides colaboración", concluye Valido. En el vídeo, podemos ver al completo toda su intervención en Al Rojo Vivo.

Apenas unos minutos después de esta entrevista, terminaba la reunión entre Gobierno de España y Canarias, donde el presidente de Canarias anunciaba que el crucero del hantavirus no atracará en el puerto de La Granadilla, sino que fondeará. La evacuación "se hará con todas las garantías para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión", ha dicho Clavijo.

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