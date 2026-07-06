Más Vale Tarde explica qué es el método del surfero para robar camiones en movimiento

Una banda de ladrones, que recurría a este método, han sido detenidos por la Guardia Civil. Eran auténticos especialistas en esta técnica, que aplicaron a robos por toda Europa.

Los miembros de una banda de ladrones muy peligrosa han sido detenidos por la Guardia Civil. Como expone Iñaki López, estos robaban camiones en marcha con un método conocido como 'del surfero'.

Leo Álvarez indica que los miembros de esta banda son "auténticos especialistas" y han seguido este método en robos por toda Europa. De hecho, como cuenta el periodista, se les ha detenido gracias a la ayuda de la Europol.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, para llevar a cabo este método, que se lleva a cabo en movimiento, ponen un coche delante del camión que quieren robar. Detrás sitúan un camión más pequeño que, además, tiene una pequeña trampilla.

Con el coche buscan frenar la marcha del camión y, cuando aminora esa marcha, uno de los ladrones sale por la trampilla, se mete dentro del camión rompiendo los cerrojos con una radial y, así, puede ir robando la carga. Además, detrás del camión pequeño de los ladrones también sitúan otro vehículo para evitar ser adelantados y que cual persona pueda descubrir que se está produciendo un robo.

Con este método han llevado a cabo 11 robos, en los que se han llevado desde televisores de plasma a tabaco. "Se juegan la vida", señala Beatriz de Vicente, "porque no deja de ser un ejercicio de saltimbanquis". La abogada indica que los ladrones se enfrentan a un delito de robo con fuerza, organización criminal y un delito contra la seguridad vial.

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