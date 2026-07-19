El incendio de Orés "evoluciona favorablemente" tras calcinar más de 15.000 hectáreas: el perímetro no ha crecido.

Los detalles El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado que "se trabaja con intensidad en consolidar" el perímetro de la zona: "Es el paso primordial para estabilizarlo y extinguirlo".

El incendio de Orés, en Zaragoza, se ha convertido en el más extenso de España este año, afectando a 15.800 hectáreas y dejando un perímetro de 80 kilómetros. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado una evolución favorable tras días difíciles, destacando que el perímetro no ha crecido y se trabaja intensamente en su consolidación. Sin embargo, Azcón advierte sobre la necesidad de prudencia ante posibles rebrotes, especialmente en Uncastillo. Cientos de efectivos de diversas entidades, como la Unidad Militar de Emergencias y bomberos, han estado involucrados en el combate del fuego.

"Después de jornadas durísimas, por fin hay una evolución claramente favorable". Son las palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre el terrible incendio de Orés (Zaragoza), que desde que fue declarado el miércoles ha afectado a 15.800 hectáreas de la comarca de las Cinco Villas.

Este fuego se ha convertido en el más extenso de este año en España, dejando a su paso 80 kilómetros de perímetro afectado, cientos de evacuados y pueblos confinados. Cuatro días después, este domingo, Azcón ha publicado en sus redes sociales un mensaje de lo más esperanzador: "Tal y como se acaba de informar en el Cecopi de esta mañana, el perímetro no ha crecido y hoy se trabaja con intensidad en consolidarlo, que es el paso primordial para estabilizarlo y extinguirlo".

Eso sí, ha añadido que "hay que seguir con prudencia y cautela para atajar rebrotes". Este sábado, el consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, expresaba que ya podían "estar un poco más optimistas" tras la evolución del incendio.

Aunque el fuego "todavía está lejos" de su estabilización, este no está descontrolado como en los días antriores. La principal preocupación para las próximas horas son las posibles reproducciones dentro del perímetro, ya que existen zonas interiores que no se han llegado a quemar.

Estas reproducciones podrían tener potencial para saltar fuera del perímetro, especialmente en el entorno de Uncastillo, una de las cinco localidades aragonesas desalojadas. Durante estas últimas jornadas han trabajado en el incendio cientos de efectivos, con medios del operativo Infoar, Gobierno de Aragón, Unidad Militar de Emergencias, Miteco, Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, servicios sociales, GIPEC, GISE, SARGA, Telefónica, Endesa, tractores particulares y medios de otras comunidades autónomas.

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