Detenidas siete personas por 'sextorsión' en Ciudad Real: amenazaban a las víctimas con enviarles sicarios si no pagaban

Imagen del momento de la detención a uno de los miembros del grupo criminal

Los detalles El grupo estaba estructurado en diferentes roles. Uno de ellos publicaba anuncios falsos de mujeres ofreciendo servicios sexuales en diversas plataformas de Internet. En total, recaudaron más de 126.000 euros.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otras 14 por un delito de extorsión en la operación 'Exman'. Este grupo criminal contactaba a sus víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales en páginas web, obteniendo datos personales para amenazarlas con difundir esta información y enviar sicarios si no pagaban. En Ciudad Real recaudaron más de 126.000 euros. La organización contaba con roles especializados: un núcleo se dedicaba a la ingeniería social y "mulas económicas" retiraban y blanqueaban el dinero en varias provincias. Algunos implicados tienen antecedentes por emplear el mismo 'modus operandi'.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otras 14 como presuntas autoras de un delito de extorsión. Los detenidos forman parte de un grupo criminal que establecía contacto con sus víctimas a través de páginas web de contactos, obtenía datos personales, advertía sobre su difusión si no recibían un pago y amenazaba a las víctimas con enviar sicarios a sus domicilios.

La operación, denominada 'Exman', se inició cuando la Guardia Civil recogió varias denuncias en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real que respondían a un mismo patrón delictivo: las víctimas habían sido contactadas a través de anuncios falsos de servicios sexuales publicados en páginas web de contactos.

Una vez establecida la comunicación mediante mensajería instantánea, el grupo criminal obtenía datos personales de las víctimas, como el nombre, teléfono y el lugar de residencia para, posteriormente, extorsionarlas, amenazando con difundir esta información y con enviarles sicarios. De esta forma, consiguieron recaudar más de 126.000 euros en la provincia de Ciudad Real.

Su 'modus operandi'

El grupo estaba estructurado en diferentes roles especializados. Un primer núcleo, dedicado a la ingeniería social, se encargaba de publicar anuncios falsos de mujeres ofreciendo servicios sexuales en diversas plataformas de Internet. Una vez se ganaban la confianza de las víctimas, recopilaban los datos de contacto, la localización y otros datos personales.

Posteriormente, las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero bajo amenaza de enviar sicarios a su domicilio y causar daños tanto a ellas como a sus familiares. La intimidación y la amenaza de hacer pública su actividad en páginas de contactos eran determinantes para que los afectados accedieran a pagar.

El dinero era retirado en efectivo mediante cajeros automáticos de diversas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real.

Para ello, el grupo contaba con "mulas económicas", cuya función dentro de la organización criminal era la extracción y blanqueo del dinero. Alguno de los autores cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales motivados por el mismo 'modus operandi' realizado anteriormente.

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