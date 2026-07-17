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Fuego en Andalucía

Un incendio forestal en Árchez (Málaga) obliga a desalojar varias viviendas y confinar Cómpeta

Los detalles En las tareas de extinción intervienen una decena de medios aéreos del Plan Infoca junto con 80 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica.

Un incendio forestal en Árchez (Málaga) obliga a desalojar varias viviendas y confinar Cómpeta. Un incendio forestal en Árchez (Málaga) obliga a desalojar varias viviendas y confinar Cómpeta.INFOCA
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La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución de un incendio forestal declarado este viernes en el paraje Barranco de la Fuente de Archez (Málaga). Esta fase se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población. El fuego ha obligado a desalojar de forma preventiva núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al incendio y se ha decretado el confinamiento del pueblo vecino de Cómpeta.

El teléfono 112 ha recibido sobre las 12:40 horas más de una treintena de avisos de vecinos que alertaban de un incendio de pasto en las inmediaciones de un punto limpio, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los servicios de emergencia.

En las tareas de extinción intervienen una decena de medios aéreos del Plan Infoca (dos aeronaves ligeras, otras dos semipesadas, una de mando, cuatro de carga en tierra y una de coordinación), junto con 80 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica.

Además, se encuentran en el lugar bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Guardia Civil, Policía Local y Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). A las 14:51 horas, el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado la fase de emergencia y ha activado la situación operativa 1. A través de las redes sociales, Sanz ha recomendado como medida preventiva evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El dispositivo de emergencia ha desalojado de forma preventiva núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al incendio y se ha decretado el confinamiento del pueblo vecino de Cómpeta, que cuenta con una población del algo menos de 4.000 habitantes.

También se ha instado a cerrar puertas y ventanas si resulta la vivienda afectada por humo y a permanecer en el interior del inmueble, salvo indicación contraria de efectivos intervinientes sobre el terreno, ha informado en un comunicado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La carretera A-7206, que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo, permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 al 3, según la Dirección General de Tráfico (DGT). La Junta ha dado la instrucción de proteger especialmente a niños, mayores y personas vulnerables y recomienda como medida de protección de obligado cumplimiento no acercarse al incendio, no asumir riesgos y permanecer informado en los canales oficiales, como el 112.

Por su parte, los ayuntamientos de Árchez y Canillas de Albaida han activado sus respectivos Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL).

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