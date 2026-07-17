"Nos sentimos okupas en nuestras propias casas": el calvario de un bloque de vecinos de Fuenlabrada tras años con la Sareb como propietaria

¿Qué ha pasado? Los residentes de un edificio de 41 viviendas aseguran que desconocían que el inmueble había pasado a manos de la Sareb en 2020 y denuncian que, desde entonces, muchos siguen sin un contrato regularizado y viven con el temor constante a un desahucio.

Seis años después de que la Sareb adquiriera un bloque de 41 viviendas en Fuenlabrada, Madrid, decenas de familias se encuentran en un limbo legal. Los vecinos afirman que nunca fueron informados del cambio de propiedad tras la quiebra del anterior dueño, continuando con el pago del alquiler al antiguo propietario sin saber que ya no era el titular del inmueble. Al conocer la nueva situación, sus contratos quedaron sin regularizar. Los residentes, apoyados por el vecindario, exigen seguir viviendo legalmente en sus hogares. Intentaron formalizar nuevos contratos para pagar el alquiler de manera legal, pero siguen sin solución.

Seis años después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se convirtiera en propietaria de un bloque de 41 viviendas en Fuenlabrada, Madrid, decenas de familias aseguran encontrarse en un limbo legal del que todavía no han conseguido salir.

Los vecinos denuncian que nunca fueron informados del cambio de propiedad cuando el anterior dueño quebró y el edificio pasó a manos de la empresa pública. Durante un tiempo continuaron abonando el alquiler al antiguo propietario, sin saber que ya no era el titular del inmueble. Cuando finalmente conocieron la situación, afirman que nadie regularizó sus contratos.

"Nos sentimos okupas en nuestras propias casas", resume uno de los afectados. La protesta ha unido a buena parte del edificio, que cuenta además con el respaldo de vecinos del barrio: "Sareb, escucha, este bloque está en lucha", corean durante las concentraciones organizadas para reclamar una solución definitiva. El mensaje se repite una y otra vez: no piden viviendas nuevas, sino poder seguir residiendo legalmente en las casas en las que llevan viviendo desde hace años.

Es el caso de Agustín, vecino del inmueble desde hace 17 años: "Información cero porque no querían renovarnos los contratos", cuenta. Según relatan los residentes, el origen del conflicto se remonta a la quiebra del anterior propietario del edificio. Cuando el inmueble pasó a formar parte del parque de viviendas de la Sareb, aseguran que nadie les notificó oficialmente el cambio. Cuando descubrieron la nueva situación, los contratos que habían firmado con el anterior arrendador dejaron de tener validez, iniciándose un largo proceso de "incertidumbre constante".

Asimismo, los afectados explican que desde entonces han intentado formalizar nuevos contratos y continuar pagando el alquiler de manera legal. "Queríamos pagar", insisten.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido