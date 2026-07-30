Detienen al propietario de una finca por tener al guardés en condiciones infrahumanos

Los detalles Alojado en un establo entre animales y excrementos y sin contrato de trabajo. Así vivía un migrante en Fuenlabrada, Madrid, y todo a raíz de una denuncia del propietario de la finca por el robo de 18.000 euros.

Todo comienza con el robo en una finca de Fuenlabrada, en Madrid, cuando el dueño denuncia que le han sustraído unos 18.000 euros. Cuando la Policía comienza a investigar, descubre que ha sido uno de sus propios trabajadores quien le ha sustraído el dinero.

Al ir a detener al trabajador, éste explica a la Policía que comete el robo porque su jefe le tenía viviendo en condiciones infrahumanas. El guardés les cuenta a los agentes que dormía en un colchón en el suelo, en el establo, junto a los animales, rodeado de excrementos. No tenía ducha y trabajaba 15 horas diarias sin contrato de trabajo.

Finalmente, el trabajador fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza, mientras que su empleador fue arrestado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

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